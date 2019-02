PERNOD RICARD persiste et signe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paroles et paroles et paroles, toujours des paroles. Face aux critiques du fonds Elliott qui juge que les nouveaux objectifs manquent d'ambition, Pernod Ricard a répondu avec tout autant de célérité que de flegme. Le numéro deux mondial des vins et spiritueux assure avoir pris bonne note des remarques de l'activiste américain.... Avant de riposter poliment mais fermement. Pour le groupe, ses résultats semestriels témoignent une nouvelle fois de l'efficacité de sa stratégie et de sa capacité à délivrer une croissance durable et profitable pour toutes ses parties prenantes."Le rôle d'un fonds activiste est de critiquer le management de sa cible, de la titiller. Pour autant, Pernod Ricard a enregistré des résultats semestriels solides, et surtout, a présenté des objectifs réellement plus ambitieux que prévu", commente Yann Azuelos, gérant de portefeuille chez Mirabaud."En général, ce type de fonds jette son dévolu sur des sociétés objectivement moins bien géré et où le potentiel d'amélioration opérationnelle est significatif, ce qui n'est pas le cas chez Pernod Ricard", complète le gérant, qui s'interroge sur la stratégie d'Elliott dans ce dossier.En novembre, le fonds est rentré en prenant 2,5% du capital de Pernod Ricard, lui réclamant plus de marges et une gouvernance plus indépendante.Hier, le groupe d' Alexandre Ricard a dévoilé des résultats semestriels solides et a relevé à la hausse son objectif de marge opérationnelle pour l'année. Il table désormais sur une hausse du résultat opérationnel courant comprise entre 6% et 8% à changes constants en 2018-2019, au lieu des 5%-7% prévus auparavant, avec une marge en progression de 50 points de base.Les investisseurs ont bien accueilli hier l'ambition de Pernod Ricard. Le titre a clôturé en hausse de 1,22% après avoir atteint un record à 151,90 euros. Pénalisée par des prises de bénéfices, l'action abandonne ce matin 1,34% malgré le soutien de Credit Suisse qui a relevé son objectif de cours de 155 à 170 euros tout en réitérant son opinion Surperformance.