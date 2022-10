Pernod Ricard-Croissance dynamique au T1, confiance pour l'exercice

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Pernod Ricard a fait état jeudi dans un communiqué d'un premier trimestre "dynamique", marqué par une croissance interne des ventes de 11%, et affiché sa confiance pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023.

Pour le trimestre clos fin septembre, le groupe de vins et spiritueux, numéro deux mondial du secteur derrière Diageo , a dégagé un chiffre d'affaires de 3,308 milliards d'euros, contre 2,718 milliards sur la même période un an plus tôt.

Le groupe évoque une "très bonne performance diversifiée" sur tous les marchés, avec notamment une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de ses segments spiritueux.

Cité dans le communiqué, le PDG du groupe, Alexandre Ricard, salue un début d'année "très encourageant" marqué par une performance "équilibrée".

En dépit d'un contexte "difficile et volatil", "notre croissance devrait continuer à être dynamique sur l'exercice 2022-2023", observe-t-il.

Lors de la publication de ses résultats annuels, au début du mois dernier, Pernod Ricard avait annoncé tabler sur "un bon démarrage" au cours du premier trimestre de son exercice, entamé le 1er juillet. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)