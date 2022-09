Pernod Ricard : exercice record

Pernod Ricard a dévoilé des résultats annuels très solides et annoncé une hausse de 32% de son dividende. Au titre de l'exercice 2021/2022 clos fin juin, le numéro deux mondial des vins et spiritueux a réalisé un bénéfice net de 1,996 milliard d'euros, en progression de 53%. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,024 milliards, en croissance interne de +19% (+25% en facial) avec une amélioration de la marge opérationnelle de 52 points de base (croissance interne). Les analystes tablaient sur une croissance interne du résultat opérationnel courant de 18,1%.Le chiffre d'affaires du propriétaire de la vodka Absolut et whisky Jameson est ressorti à 10,701 milliards d'euros, en hausse de 21%. La croissance interne atteint 17%.Le chiffre d'affaires 2021/22 est en croissance à deux chiffres dans toutes les régions.En Amérique, les ventes ont grimpé de 12% avec une très forte croissance en Amérique du Nord et croissance très dynamique en Amérique latine, soutenues par un fort rebond du Travel Retail.Dans la zone Asie/Reste du Monde, les ventes ont gagné 19%, une croissance tirée par l'Inde, la Turquie, la Chine et l'Afrique sub-saharienne. Très bonnes performances en Corée et au Japon.En Europe enfin, les ventes ont progressé de 19%, une croissance tirée par l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, avec un très fort rebond du Travel Retail.L'exercice 2021/22 a enregistré des ventes record avec des gains de parts de marché dans la plupart des marchés, tirant parti d'un vaste portefeuille de marques et d'une exposition géographique très large.Les prix ont été augmentés sur tous les marchés, d'un pourcentage mid single digit en moyenne.Les ventes ont été tirées par la forte reprise du On-trade, la résilience du Off-trade et le rebond rapide du Travel Retail, même si les voyages restent limités depuis et vers la Chine.Par ailleurs, l'exercice 2021/22 a enregistré une génération de cash record avec un Free Cash Flow courant qui s'élève à 1,926 milliard d'euros.Fort de ces performances, le groupe a annoncé un bond de 32% de son dividende à 4,12 euros par action et un programme de rachat d'actions pour l‘exercice 2022/23 de 500 à 750 millions d'euros.Pour l'exercice en cours, Pernod Ricard prévoit une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage au premier trimestre. Alexandre Ricard , Président-Directeur Général, déclare : " Trois mots résument l'excellente performance de Pernod Ricard en 2021/22 : record, diversifiée et durable. 2021/22 est une année record à plusieurs titres : la barre symbolique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires a été franchie avec le plus fort taux de croissance en 30 ans, un résultat opérationnel courant de plus de 3 milliards d'euros et une marge opérationnelle elle aussi record de 28,3%"."Face à un environnement économique difficile et instable, je suis confiant dans l'atteinte de nos objectifs financiers à moyen terme 2023-2025 grâce à nos avantages concurrentiels et à la mise en œuvre rapide de notre transformation digitale", a précisé le dirigeant.