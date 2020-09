Alexandre Ricard Date de naissance : 12/05/1972 Patrimoine public : 15 782 514 USD Principales sociétés : Pernod Ricard SA Biographie : Alexandre Ricard is a French businessperson who has been at the helm of 6 different companies and cu » Lire la suite Pernod Ricard : nouveau rebond, les avis des analystes 0 03/09/2020 | 12:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne.



Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera volatile et incertain', prévient son PDG



L'analyste Goldman Sachs Equity Research confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 152 euros. La cible du broker se trouve environ 7 euros au-dessus des cours actuels.



'L'incertitude demeure pour 2021 et la direction s'est éloignée de ses prévisions habituelles (...). La direction s'attend à une faiblesse prolongée du segment Travel Retail (6% des ventes) mais à une résilience du hors commerce aux USA et en Europe et à une amélioration séquentielle en Chine, en Inde et dans le on-trade au niveau mondial', commente Goldman Sachs ER.



Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 164 euros sur Pernod Ricard, soulignant 'un ton prudent mais serein lors de la conférence téléphonique post résultats annuels' du groupe de spiritueux.



Le bureau d'études rapporte notamment qu'au 'niveau de l'EBIT, la discipline observée sur les coûts devrait se maintenir alors que le groupe n'attend pas d'inflexion positive au niveau des coûts des matières premières'.



'Nous estimons que la valorisation actuelle du titre (environ 22 fois en PE 2021 selon nous, soit une légère décote par rapport à la moyenne sur trois ans) est relativement peu exigeante au regard du potentiel rebond en 2020-21 des ventes et des BPA', juge l'analyste.



Les estimations de croissance organique de Crédit Suisse sont Inchangé. Cependant, le bureau d'analyses a abaissé son BPA sur les exercices 2022 et 2023 de 6% pour refléter les récents mouvements de change.



Crédit Suisse confirme pour sa part son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 165 E (contre 157 E).



' Les tendances des principaux marchés de Pernod sont encourageants : i) le marché américain des spiritueux reste solide, en croissance à deux chiffres en juin / juillet ii) Retour à la croissance en Chine iii) Gains de part en Inde, bien que l'activité ne soit pas encore revenue aux niveaux pré-COVID-19 en partie en raison de contraintes d'approvisionnement et iv) Part des gains à travers l'Europe, y compris la France, le Royaume-Uni et

Allemagne ' indique Crédit Suisse.



' Pernod se négocie sur l'année 2022E avec une prime de 5% par rapport à Diageo, ce qui, selon nous, est justifié compte tenu de sa meilleure part sur les marchés développés, et une plus grande exposition à l'Asie, qui se redresse plus rapidement que les autres marchés émergents ' rajoute l'analyse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Le titre poursuit sa progression ce matin avec un gain de 3% (après 2,5% hier) suite à l'annonce de ses résultats. Pernod Ricard a publié un résultat net courant part du groupe de 1.439 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en décroissance de 13%, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 2.260 millions, en recul interne de 13,7% (-12,4% en facial).Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne.Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera volatile et incertain', prévient son PDG Alexandre Ricard L'analyste Goldman Sachs Equity Research confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 152 euros. La cible du broker se trouve environ 7 euros au-dessus des cours actuels.'L'incertitude demeure pour 2021 et la direction s'est éloignée de ses prévisions habituelles (...). La direction s'attend à une faiblesse prolongée du segment Travel Retail (6% des ventes) mais à une résilience du hors commerce aux USA et en Europe et à une amélioration séquentielle en Chine, en Inde et dans le on-trade au niveau mondial', commente Goldman Sachs ER.Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 164 euros sur Pernod Ricard, soulignant 'un ton prudent mais serein lors de la conférence téléphonique post résultats annuels' du groupe de spiritueux.Le bureau d'études rapporte notamment qu'au 'niveau de l'EBIT, la discipline observée sur les coûts devrait se maintenir alors que le groupe n'attend pas d'inflexion positive au niveau des coûts des matières premières'.'Nous estimons que la valorisation actuelle du titre (environ 22 fois en PE 2021 selon nous, soit une légère décote par rapport à la moyenne sur trois ans) est relativement peu exigeante au regard du potentiel rebond en 2020-21 des ventes et des BPA', juge l'analyste.Les estimations de croissance organique de Crédit Suisse sont Inchangé. Cependant, le bureau d'analyses a abaissé son BPA sur les exercices 2022 et 2023 de 6% pour refléter les récents mouvements de change.Crédit Suisse confirme pour sa part son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 165 E (contre 157 E).' Les tendances des principaux marchés de Pernod sont encourageants : i) le marché américain des spiritueux reste solide, en croissance à deux chiffres en juin / juillet ii) Retour à la croissance en Chine iii) Gains de part en Inde, bien que l'activité ne soit pas encore revenue aux niveaux pré-COVID-19 en partie en raison de contraintes d'approvisionnement et iv) Part des gains à travers l'Europe, y compris la France, le Royaume-Uni etAllemagne ' indique Crédit Suisse.' Pernod se négocie sur l'année 2022E avec une prime de 5% par rapport à Diageo, ce qui, selon nous, est justifié compte tenu de sa meilleure part sur les marchés développés, et une plus grande exposition à l'Asie, qui se redresse plus rapidement que les autres marchés émergents ' rajoute l'analyse.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DIAGEO PLC 1.90% 2578 -20.95% PERNOD RICARD 3.38% 149.9 -9.00% THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 2.23% 210.04 -8.65% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Alexandre Ricard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.