Analyse - Pas de problème : Le pacte de l'UE pour le Kosovo perd de son lustre

Après avoir accueilli les discussions entre le président serbe Aleksandar Vucic et le premier ministre kosovar Albin Kurti, le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell a déclaré lundi qu'il était heureux d'annoncer qu'ils avaient "convenu qu'aucune discussion supplémentaire n'était nécessaire" sur une proposition de l'UE visant à mettre leurs relations sur la voie de la normalisation.

M. Borrell a toutefois prévenu que les deux parties devaient encore se mettre d'accord sur une annexe relative à la mise en œuvre du plan, mais le service diplomatique de l'UE est allé de l'avant et a publié le texte de l'accord de base dans la nuit, ajoutant au sentiment d'un moment historique.

Tout accord sur la normalisation des liens entre Belgrade et Pristina donnerait un coup de pouce aux ambitions de l'UE de devenir un acteur géopolitique plus important et réduirait le risque d'un regain de violence entre les deux voisins des Balkans.

Le texte n'a toutefois pas été signé par les dirigeants et il est apparu clairement depuis qu'aucun des acteurs clés ne le considère encore comme gravé dans le marbre.

"Les deux parties ont accepté cette position (de ne pas continuer à discuter du texte de base), mais cela ne signifie pas que les parties ont officiellement accepté l'accord. L'acceptation ne se fait que par la signature des deux parties", a déclaré Kurti au parlement du Kosovo jeudi.

Mardi, Vucic a souligné qu'il ne signerait aucun texte tant qu'il ne serait pas satisfait de l'annexe. Il a également déclaré qu'il ne signerait rien qui reconnaisse le Kosovo "de manière formelle ou informelle" et qu'il n'accepterait jamais son adhésion aux Nations unies.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, près d'une décennie après que la guerre ait mis fin à la domination serbe. Mais la Serbie continue de considérer le Kosovo comme une province séparatiste et les tensions entre les deux parties ont alimenté les craintes d'un retour au conflit.

Les dirigeants doivent maintenant faire face à une pression internationale renouvelée pour convenir de l'ensemble de l'accord lorsqu'ils se rencontreront dans la ville lacustre d'Ohrid, en Macédoine du Nord, le 18 mars, l'UE jouant une fois de plus le rôle de facilitateur.

Le plan de l'UE n'engage pas la Serbie à reconnaître un Kosovo indépendant, mais elle reconnaîtrait des documents tels que les passeports, les diplômes et les plaques d'immatriculation et ne bloquerait pas l'adhésion du Kosovo à une quelconque organisation internationale.

QUESTION DIFFICILE

Selon les responsables, la question la plus difficile à aborder dans les pourparlers sur l'annexe de mise en œuvre est une proposition d'association des municipalités à majorité serbe du Kosovo.

Les dirigeants de la majorité ethnique albanaise du Kosovo ont fait valoir qu'un tel organe donnerait à Belgrade une influence démesurée dans leur pays, tandis que les Serbes affirment qu'il est nécessaire pour protéger leurs droits.

Kurti a déclaré mardi qu'il n'accepterait aucun organe officiel qui violerait la constitution du Kosovo, serait mono-ethnique ou donnerait à la Serbie "un pont" pour intervenir dans les affaires du Kosovo.

Bien qu'ils soulignent leurs lignes rouges, Vucic et Kurti semblent laisser une marge de manœuvre.

Si Vucic affirme qu'il ne reconnaîtra pas même "officieusement" le Kosovo, une telle définition est en définitive une question d'interprétation.

En ce qui concerne l'adhésion à l'ONU, seuls les membres du Conseil de sécurité qui exercent un droit de veto peuvent bloquer une demande. La Russie, alliée traditionnelle de la Serbie, pourrait faire obstacle au Kosovo, mais Belgrade ne peut décider seule de l'adhésion de son voisin à l'ONU.

En ce qui concerne une association à majorité serbe au Kosovo, les responsables de l'UE et des États-Unis - qui ont également fait pression sur Belgrade et Pristina pour parvenir à un accord - insistent sur le fait qu'elle peut être établie légalement et sans donner à la Serbie une influence indue.

Un haut fonctionnaire de l'UE a déclaré qu'un accord global ne serait définitif que "lorsque nous saurons aussi exactement comment il sera mis en œuvre - dans quels délais, par qui".

"Ce document - tel qu'il est, sans la partie sur la mise en œuvre - est une déclaration politique. Et nous en avons eu beaucoup dans le passé qui n'ont pas été mises en œuvre", a déclaré le fonctionnaire, parlant sous couvert d'anonymat.

Le fonctionnaire a déclaré que les deux parties avaient fait des progrès significatifs, mais "le dernier kilomètre est toujours le plus difficile".