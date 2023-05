Jensen Huang, PDG de Nvidia : le patron d'une entreprise de fabrication de puces d'une valeur de mille milliards de dollars à l'origine du boom de l'IA

Jensen Huang, le directeur du fabricant de puces Nvidia Corp, a rejoint une liste d'élite de dirigeants technologiques à la tête d'une entreprise d'une valeur de 1 000 milliards de dollars.

Ce qui est encore plus inhabituel, c'est que M. Huang, 60 ans, n'est que le deuxième PDG américain, après Jeff Bezos d'Amazon.com Inc., qui a dirigé le détaillant jusqu'en 2021, à atteindre une telle valeur pour une entreprise qu'il a cofondée.

Les actions de Nvidia sont en plein essor, grâce à des prévisions de ventes exceptionnelles résultant d'un boom des charges de travail et des composants liés à l'intelligence artificielle. Depuis le lancement du ChatGPT d'OpenAI le 30 novembre 2022, la valeur de Nvidia est passée d'environ 420 milliards de dollars à son niveau actuel.

La position de leader de l'entreprise dans le domaine de l'IA est le fruit d'une décennie et demie de travail. Né à Taïwan, M. Huang s'est installé aux États-Unis dès son enfance et a obtenu des diplômes d'ingénieur à l'université d'État de l'Oregon et à l'université de Stanford. En 1993, il a fondé Nvidia avec Curtis Priem et Chris Malachowsky, décrochant le soutien de Sequoia Capital de la Silicon Valley, entre autres.

Les premiers grands succès de Nvidia ont été des puces spécialisées destinées à alimenter des graphiques de mouvement à haute intensité pour les jeux informatiques, appelées unités de traitement graphique (GPU).

Au milieu des années 2000, Huang et son équipe ont réalisé que les puces pouvaient être utilisées pour des problèmes informatiques plus généraux et ont lancé une plateforme logicielle appelée CUDA pour permettre aux développeurs de logiciels de tous horizons de programmer les puces Nvidia.

UN PARI PRÉCOCE

Cela a donné le coup d'envoi d'une vague de nouvelles utilisations, notamment pour les cryptomonnaies. Mais Huang a reconnu que les laboratoires universitaires utilisaient ses puces pour travailler sur l'IA, un créneau de l'informatique qui promettait de tout faire fonctionner, des assistants virtuels aux voitures autonomes.

En temps utile, le domaine était presque oublié dans l'un des ralentissements périodiques de l'intérêt pour le financement que ses praticiens appellent un "hiver de l'IA". Les chercheurs se plaignaient de ne jamais disposer de la puissance de calcul nécessaire pour donner vie à leurs idées.

Depuis lors, Nvidia a mis sur le marché une série d'outils matériels et logiciels spécialement conçus pour permettre aux chercheurs en IA de créer des systèmes informatiques massifs constitués de dizaines de milliers de puces Nvidia.

Le pari a été payant. Le chiffre d'affaires des centres de données de Nvidia a plus que doublé au cours des deux années de l'exercice 2023 closes en janvier, tandis que ses ventes totales pour l'année en cours devraient augmenter de 60 % d'une année sur l'autre en raison de la nouvelle demande d'infrastructures d'IA.

VAINCRE INTEL

Outre sa focalisation initiale sur les processeurs de jeu, Nvidia s'est également différenciée en externalisant la fabrication de son silicium à des partenaires, notamment Taiwan Semiconductor Manufacturing, ce qui l'a aidée à se concentrer sur la conception et la réduction du temps utile pour la mise sur le marché de puces plus avancées.

Cette approche - appelée modèle d'entreprise "sans usine" dans l'industrie des puces parce que les entreprises ne possèdent pas leurs propres installations de fabrication - a permis à Nvidia d'atteindre une valeur de marché huit fois supérieure à celle d'Intel Corp, qui a lutté pour être compétitive tout en concevant et en fabriquant ses propres puces.

De nombreux concurrents de Nvidia externalisent également la fabrication. Mais l'adoption précoce de l'IA par Huang - issue de son expérience dans les entreprises de puces LSI Logic Corp et Advanced Micro Devices Inc avant de cofonder Nvidia - a fait de lui un partenaire clé pour bon nombre des startups les plus en vogue aujourd'hui.

Certaines de ces personnes se souviennent de la manière dont Huang a soutenu le domaine alors qu'elles n'étaient encore que des chercheurs universitaires inconnus.

"Il a contribué à permettre une révolution qui permet aux téléphones de répondre aux questions à voix haute, aux exploitations agricoles de pulvériser les mauvaises herbes mais pas les cultures, aux médecins de prédire les propriétés des nouveaux médicaments - avec d'autres merveilles à venir", a écrit l'entrepreneur en IA Andrew Ng à propos de Huang dans le magazine Time lorsque ce dernier a été désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes par le Time en 2021.

L'année dernière, alors que le ChatGPT faisait grand bruit, des entreprises technologiques allant d'Alphabet Inc. à Baidu Inc. en Chine se sont précipitées pour créer de nouvelles applications d'IA, ce qui a permis à Nvidia d'accroître son chiffre d'affaires dans le domaine du matériel informatique.

Nvidia pourrait être l'un des principaux bénéficiaires de l'adoption de l'IA par les entreprises.

"À l'avenir, toutes les grandes entreprises auront également des usines d'IA, et vous construirez et produirez l'intelligence de votre entreprise", a déclaré M. Huang lors du salon Computex à Taipei lundi, où il a également annoncé de nouveaux produits et partenariats de Nvidia.