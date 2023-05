Nestlé : départ du directeur financier

Nestlé annonce le départ de François-Xavier Roger après huit ans en tant que directeur général et directeur financier, pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles, ainsi que la nomination d' Anna Manz , pour lui succéder comme directrice financière. Anna Manz prendra son nouveau poste chez le groupe agroalimentaire suisse aussitôt qu'elle sera libérée de ses fonctions actuelles de directrice financière et membre du conseil d'administration du London Stock Exchange Group (LSEG).Dès lors, elle deviendra également membre de la direction de Nestlé en tant que directrice générale. Pour assurer une transition en douceur, François-Xavier Roger restera à son poste jusqu'à l'arrivée de la nouvelle directrice.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.