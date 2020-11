Suez n'accède pas à la demande de Veolia de dissolution de sa fondation néerlandaise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration de Suez ne peut pas "donner suite" à la demande de son concurrent Veolia portant sur la dissolution de la fondation créée aux Pays-Bas pour pérenniser l'activité Suez Eau France au sein du groupe de services à l'environnement, selon un courrier adressé jeudi par le président de Suez, Philippe Varin, au PDG de Veolia, Antoine Frérot.

"Le dispositif est indispensable à la préservation de l'intérêt social de Suez, face à votre projet de démantèlement d'un groupe qui est d'ores et déjà leader de la transition écologique, agile et technologique", a déclaré le président de Suez dans ce courrier adressé à Antoine Frérot et communiqué à la presse.

En outre, "le conseil d'administration de Suez ne peut que constater l'absence de toute offre ferme [...], détaillée et complète", de la part de Veolia, a écrit Philippe Varin.

"L'incertitude quant au principe, l'issue, la forme, les modalités, le prix (au terme d'un calendrier très long) de votre éventuelle offre publique persiste donc au détriment de nos actionnaires", a ajouté le président de Suez dans son courrier à Antoine Frérot.

La "prétendue offre relayée uniquement par voie de presse" présente "toujours des conditions inacceptables et des risques d'exécution majeurs sur une longue durée de déstabilisation (possiblement presque deux ans), notamment au regard des autorisations des autorités de la concurrence requises", a noté Philippe Varin.

"Le conseil d'administration, uni et déterminé, continue à explorer toutes les options dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes", a rappelé le président de Suez.

Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre publique d'achat (OPA) de 18 euros par action sur l'ensemble du capital de Suez, et a appelé les actionnaires de Suez à faire pression sur son conseil d'administration s'ils souhaitent voir aboutir ce rachat. Ce prix de 18 euros, qui s'entend "coupon attaché", s'alignerait sur celui payé à Engie pour le rachat des 29,9% du capital de Suez que l'énergéticien détenait.

Veolia avait indiqué que l'OPA serait déposée dès que le conseil d'administration de Suez aurait émis un avis favorable sur ce projet et aurait désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France.

