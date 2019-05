Veolia confirme ses objectifs 2019 après une hausse des résultats au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019 après avoir enregistré une nette hausse de ses résultats au premier trimestre.

"Ce très bon début d'exercice" montre que "la stratégie du groupe porte ses fruits", a déclaré le PDG du groupe, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique.

Les résultats du premier trimestre 2018 ont été retraités pour être conformes à la nouvelle norme comptable IFRS 16 et réintégrer en activités poursuivies les activités du groupe en Lituanie, dont le projet de cession a été abandonné par le groupe.

Sur cette base, au cours des trois premiers mois de 2019, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui ne tient pas en compte de certains produits ou charges exceptionnels, en hausse de 7% sur un an, à 209 millions d'euros. Hors plus-value, le résultat net courant a augmenté de 13,9% sur un an, a précisé Veolia.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros, en hausse de 5,4% sur un an en données publiées, de 4,8% à taux de change constants et de 3,5% à périmètre et taux de changes constants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,03 milliard d'euros, en hausse de 4% en données publiées et de 3,8% à change constants. Cette progression reflète à la fois la croissance du chiffre d'affaires ainsi que des économies de coûts de 60 millions d'euros. Sur ce dernier point, Antoine Frérot a estimé que Veolia était "un peu en avance" par rapport à l'objectif d'économies de coûts annuelles de 220 millions d'euros.

Selon FactSet, les analystes financiers tablaient en moyenne sur un résultat net courant part du groupe de 172 millions d'euros, un Ebitda de 1,02 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 6,65 milliards d'euros.

Veolia a enregistré cette hausse de ses résultats en dépit de températures douces qui ont pénalisé ses activités de chauffage urbain qui représentent entre 12 et 13% de son chiffre d'affaires. La météo clémente a eu un impact négatif de 1,2% sur le chiffre d'affaires et de 2,7% sur l'Ebitda, a précisé Antoine Frérot.

A la fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 11,96 milliards d'euros, contre 11,46 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe a précisé que son endettement financier était attendu "significativement en dessous de 12 milliards d'euros fin 2019", avant une éventuelle cession de son activité chauffage aux Etats-Unis.

Interrogé sur cette éventuelle cession, Antoine Frérot a confirmé que le groupe "envisageait de mettre en vente ces activités". Des informations de presse avaient précédemment indiqué que le groupe pourrait retirer 1 milliard de dollars de cette cession. "Le processus est à son démarrage, il est difficile de dire quelle valorisation" peut être obtenue, a répondu Antoine Frérot au sujet de ce montant, jugeant néanmoins que "l'ordre de grandeur n'est pas erroné".

Veolia a confirmé tabler pour 2019 sur un chiffre d'affaires en croissance, des économies de coûts d'au moins 220 millions d'euros, un Ebitda compris entre 3,5 milliards et 3,6 milliards d'euros à changes constants et hors impact IFRS 16, ainsi qu'une croissance du dividende "en ligne avec celle du résultat net courant".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

