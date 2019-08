Veolia en légère avance sur ses objectifs financiers 2019, "pleinement" confirmés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a "pleinement" confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2019, après une hausse de ses résultats au premier semestre, tirée par la plupart de ses marchés et par la croissance de ses activités prioritaires. A mi-parcours, le groupe est ainsi légèrement en avance sur ses objectifs annuels d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et d'économies opérationnelles.

"Veolia enregistre une forte progression de ses activités dans toutes ses géographies et démontre une nouvelle fois la pertinence de son positionnement et de sa stratégie de croissance sélective", a déclaré Antoine Frérot, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net de 331 millions d'euros, en amélioration de 46% par rapport à la période correspondante de 2018. Le résultat net courant part du groupe, qui ne tient pas compte de certains produits ou charges exceptionnels, est ressorti en hausse de 7,5% à 352 millions d'euros.

L'Ebitda semestriel s'est inscrit à 2 milliards d'euros, en progression de 5,4%.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 13,32 milliards d'euros, en hausse de 5,5% en données publiées, de 5,8% à taux de change constants et de 4,2% à périmètre et taux de change constants. L'activité dans les déchets toxiques a enregistré une croissance de 13% en données courantes. Elle a atteint 30% dans le recyclage des plastiques.

Selon Factset, les analystes financiers anticipaient en moyenne un résultat net courant de 355 millions d'euros, un Ebitda de 1,98 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 13,16 milliards d'euros.

A la fin juin, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 12,48 milliards d'euros, contre 12,4 milliards d'euros un an plus tôt, sous l'effet d'une hausse des investissements industriels et financiers, et d'une variation saisonnière du besoin en fonds de roulement, a précisé Veolia.

Mercredi soir, le groupe a annoncé avoir signé un accord avec le fonds d'investissement Antin Infrastructure Partners pour la cession de ses actifs de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros). La finalisation de cette transaction, soumise à l'approbation des autorités compétentes, est attendue au quatrième trimestre. Une fois la cession prise en compte, l'endettement financier au 31 décembre devrait ressortir autour de 11 milliards d'euros, a indiqué Veolia jeudi.

Les économies opérationnelles ont par ailleurs atteint 121 millions d'euros sur les six premiers mois, en avance sur l'objectif annuel.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Veolia a confirmé tabler sur un chiffre d'affaires en croissance, des économies de coûts d'au moins 220 millions d'euros, un Ebitda compris entre 3,9 milliards et 4 milliards d'euros à changes constants et y compris impact IFRS 16, ainsi que sur une croissance du dividende "en ligne avec celle du résultat net courant".

Veolia présentera en février 2020, en marge de la publication de ses résultats 2019, son plan stratégique qui couvrira les années 2020 à 2023. A cette occasion, le groupe devrait révéler une série d'objectifs financiers et les moyens de les atteindre. Alors que son plan actuel, axé sur la croissance, touche à sa fin, cette nouvelle feuille de route aura une portée "globale", a indiqué Antoine Frérot lors d'une conférence téléphonique.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones;

