Veolia évoque des discussions constructives avec Suez qui rejette son offre "hostile"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia s'est "inconditionnellement" engagé dimanche à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile sur Suez à l'issue de la cession des titres détenus par le groupe énergétique Engie.

"Toute offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez", a souligné Veolia dans un communiqué.

Ce communiqué a été qualifié de "trompeur" par Suez, qui a rendu public un courrier adressé au PDG de Veolia, Antoine Frérot, par Philippe Varin, le président du conseil d'administration de Suez, dénonçant "l'échec des discussions avec Veolia".

"Nous considérons avec le conseil d'administration de de Suez réuni ce jour, que l'opération proposée, notamment la première étape d'achat du bloc de 29,9% des actions de Suez par Engie, reste hostile", a déploré le responsable dans son courrier.

"Suez a fait preuve durant nos récents échanges de bonne volonté et n'a pas ménagé ses efforts dans la recherche d'une solution acceptable par tous, contruite sur le projet de conserver en France un deuxième acteur d'envergure mondiale, au profil agile et technologique, dans les secteurs de l'eau et des services à l'environnement", a commenté Philippe Varin. "Les propositions que tu nous as faites ne reprennent pas les objectifs de logique industrielle", a-t-il regretté dans son courrier adressé à Antoine Frérot.

Veolia a de son côté estimé avoir apporté la "garantie souhaitée par le conseil d'administration d'Engie, en complément du prix proposé et des engagements sociaux forts pris par le groupe, rendant ainsi possible la cession des 29,9% du capital qu'Engie détient dans Suez".

Veolia s'est "engagée par ailleurs" auprès de Philippe Varin à "répondre favorablement à la demande formulée par Suez auprès des pouvoirs publics d'étendre le périmètre des actifs cédés au repreneur de Suez Eau France à des actifs d'eau à l'international pour un chiffre d'affaires total de l'ordre de 5 milliards d'euros (incluant les 2,2 milliards d'euros de l'Eau France)", a ajouté Veolia.

