Veolia intensifie ses économies, les résultats du T1 reculent sous l'effet du Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mercredi une augmentation de ses économies pour limiter l'impact de la crise du Covid-19, alors que ses résultats du premier trimestre ont reculé, pénalisés par les premières conséquences de la pandémie sur l'activité du groupe.

Face à cette crise sanitaire, Veolia a indiqué avoir lancé un plan de réductions de coûts spécifique de 200 millions d'euros, qui vient s'ajouter aux économies de 250 millions d'euros que le groupe vise pour cette année. Le groupe a également lancé un programme de réduction de ses investissements de 500 millions d'euros, soit 20% des investissements initialement prévus sur l'année, afin de limiter l'impact de la crise sur la génération de cash-flow de l'exercice en cours.

Début avril, la société avait suspendu ses objectifs pour 2020 et divisé par deux le montant de son dividende au titre de 2019, à 0,5 euro par action, en raison de la crise sanitaire.

Les résultats de Veolia ont été pénalisés par la crise dès janvier en Chine puis sur la seconde partie de mars en Europe et dans le reste du monde. L'impact de la crise sur les résultats du groupe "sera supérieur en avril, comparable à la deuxième quinzaine de mars", a indiqué le PDG de Veolia, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "La situation s'améliorera au mois de mai", a ajouté le dirigeant.

De janvier à mars, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net courant part du groupe, qui correspond au résultat net retraité de certains produits ou charges exceptionnels, de 121 millions d'euros, contre 209 millions d'euros un an plus tôt. Ce montant représente une baisse de 40,2% à changes courants et de 29,3% à périmètre et changes constants et hors plus-values financières. Hors impact du Covid-19, le résultat net courant a augmenté de 3,9% à périmètre et changes constants.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 970 millions d'euros, en baisse de 2,9% à périmètre et changes constants par rapport au premier trimestre 2019. L'Ebitda a augmenté de 4,8% à périmètre et changes constants, hors impact du Covid-19 évalué à 80 millions d'euros sur l'Ebitda.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 6,68 milliards d'euros, en baisse de 0,5% en données organiques et en hausse de 2,3% hors impact du Covid-19, chiffré par le groupe à 192 millions d'euros sur ses revenus du premier trimestre.

A fin mars, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 11,53 milliards d'euros, en baisse de 431 millions d'euros par rapport à la fin mars 2019.

Antoine Frérot a également déclaré que le plan stratégique Impact 2023, présenté en février, gardait toute sa pertinance. En raison de la crise, "sa mise en oeuvre est retardée et le planning sera adapté", a-t-il toutefois reconnu. "Le programme reste le même même si les cessions et les acquisitions sont ralenties", a ajouté le PDG.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VEOLIA:

http://www.finance.veolia.com/communiques_publies_au_titre_de_l_information_financiere.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire