Veolia poursuivra les économies pour atteindre au moins 4,7 mds d'Ebitda en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a dévoilé vendredi son plan stratégique et ses objectifs pour la période 2020-2023, après avoir dépassé ses objectifs en 2019.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, "IMPACT 2023", le groupe ambitionne de devenir "l'entreprise de référence pour la transformation écologique" en se renforçant dans les activités bénéficiant le plus à la planète.

En termes d'objectifs financiers, Veolia compte parvenir à un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 4,7 milliards et 4,9 milliards d'euros en 2023, après 4,02 milliards en 2019, un résultat net courant d'environ 1 milliard d'euros à la même échéance, contre 760 millions en 2019, et un dividende de 1,3 euro par action en 2023, contre 1 euro au titre de 2019.

Le groupe entend également "poursuivre la croissance solide de son chiffre d'affaires" et réaliser des économies de 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la période, soit le même montant que dans son précédent plan allant de 2016 à 2020, à raison de 250 millions d'euros par an. Veolia compte maintenir sur la période un levier d'endettement inférieur à 3 fois l'Ebitda.

Ces prévisions à l'horizon 2023 s'entendent à taux de change constants par rapport à la fin 2019 et normes comptables constantes, ainsi que "sans changement substantiel" dans l'environnement macroéconomique, a indiqué le groupe.

Pour accélérer sa croissance dans les métiers les plus bénéfiques pour l'environnement, Veolia prévoit des cessions représentant 20% de ses capitaux employés, soit environ 3 milliards d'euros. Antoine Frérot a précisé que ce montant intégrait déjà la vente par Veolia des actifs de réseaux de chaleur aux Etats-Unis pour 1,12 milliard d'euros, opération finalisée en décembre.

Ces 3 milliards d'euros de cessions permettront de financer en partie les investissements de 5 milliards d'euros que prévoit le groupe sur 2020-2023 et qui englobent à la fois des opérations de croissance externe et organique. Antoine Frérot a indiqué que, dans ce cadre, les acquisitions du groupe porteraient "sur des petites et des moyennes entreprises" pour des montants allant jusqu'à 500 millions d'euros.

Résultats 2019 au-dessus des attentes

Les objectifs pour la seule année 2020 dévoilés par le groupe s'inscrivent dans le cadre de ce plan. Veolia compte cette année enregistrer une croissance organique "solide" et réduire ses coûts de 250 millions d'euros. La société entend augmenter son dividende et atteindre un Ebitda d'environ 4,1 milliards d'euros cette année. Ces perspectives intègrent un impact de la crise du coronavirus, évalué à l'heure actuelle à "moins de 1% de l'Ebitda du groupe", a précisé le PDG, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique. Veolia emploie 15.000 personnes en Chine et "aucune d'entre elle n'est malade", a affirmé le dirigeant, ajoutant que le groupe n'avait aucune activité dans la province du Hubei, la plus touchée par l'épidémie de coronavirus.

En 2019, le groupe spécialisé dans le traitement de l'eau et des déchets a dégagé un résultat net de 625 millions d'euros, en amélioration de 42% par rapport à 2018. Le résultat net courant part du groupe, qui ne tient pas compte de certains produits ou charges exceptionnels, est ressorti en hausse de 13,5% à change constants, à 760 millions d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 4,02 milliards d'euros, en progression de 4,5% à taux de change constants.

Veolia a également fait état d'un chiffre d'affaires de 27,2 milliards d'euros, en hausse de 4,8% en données publiées, de 4,3% à taux de change constants et de 3,2% à périmètre et taux de change constants. Les réductions de coûts ont atteint 248 millions d'euros.

Selon FactSet, les analystes financiers anticipaient en moyenne un résultat net courant de 721 millions d'euros, un Ebitda de 3,97 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 26,87 milliards d'euros.

Le groupe comptait de son côté poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires, dégager plus de 220 millions d'euros d'économies et publier un Ebitda compris entre 3,9 milliards et 4 milliards d'euros.

Veolia propose un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, contre 0,92 euro par action pour celui de 2018.

