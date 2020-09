Veolia regardera "juridiquement" la décision de Suez de protéger ses activités Eau -- PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia va examiner juridiquement la décision de Suez de transférer ses activités dans l'eau en France dans une fondation aux Pays-Bas, a déclaré jeudi son PDG, Antoine Frérot, sur BFM Business.

Suez a annoncé mercredi soir la création d'une fondation chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans. "Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d'administration de Suez au cours de cette période, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, y compris, en tout état de cause, celui de la fondation", a expliqué Suez.

Cette décision doit compliquer l'offensive lancée par Veolia pour acquérir Suez. Invité à réagir sur BFM Business, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a qualifié cette décision de "coup fourré" qui n'est toutefois pas "de nature à [le ] décourager".

Interrogé sur la légalité de la décision de Suez, Antoine Frérot a répondu: "nous regarderons juridiquement".

Antoine Frérot a aussi déploré "une politique de la désertion" avec cette décision. "Ils ont trahi leur entreprise, leurs actionnaires, y compris Engie, ils ont même trahi la France", a-t-il affirmé.

Le PDG de Veolia a expliqué qu'il rencontrerait le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, ce jeudi pour "que nous analysions cette manoeuvre pitoyable de désertion et de transfert à l'étranger".

A la suite de l'annonce de Suez, Antoine Frérot étudie "toutes les options" sur son offre pour reprendre 29,9% des actions détenues par Engie. Le dirigeant a reconnu qu'un relèvement de l'offre faisait partie de ces options.

Antoine Frérot a également déclaré que son offre à Engie serait "caduque" passée la date du 30 septembre, et que son groupe n'en formulerait pas d'autre à la société énergétique. Il n'exclut pas en revanche de lancer une offre publique d'achat globale.

Dans le cas où Engie accepterait l'offre, Antoine Frérot a explique qu'une OPA serait lancée quelques jours après aux mêmes conditions que celles proposées au groupe énergétique.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

