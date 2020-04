LAGARDERE : Amber Capital continue de maintenir la pression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère (+3,84% à 15,16 euros) poursuit sa hausse sous l'impulsion de la pression du fonds Amber Capital. Le titre du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu gagne ainsi plus de 50% depuis la présentation du fonds, le 26 mars dernier, de quinze projets de résolutions à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires du 5 mai. Aussi, dans une lettre à destination des actionnaires de Lagardère, Amber, réitère son appel au soutien de sa proposition concernant le renouvellement du conseil de surveillance du groupe.Dans sa lettre le fonds rappelle que, sans surprise, l'actuel conseil de surveillance, qui s'est réuni le 6 avril 2020, a émis, à l'unanimité, un avis négatif à l'encontre de ses projets de résolutions – avis auquel la gérance a choisi de se ranger.Pour Amber Capital, seul un conseil de surveillance intégralement renouvelé permettra de rompre la dynamique actuelle en apportant, enfin, un regard neuf sur Lagardère qui soit totalement indépendant de la gérance – ce qui est le cas de tous les candidats proposés par le fonds.Cette lettre, datée d'hier, a été transmise seulement quelques jours après que le fonds ait adressé, jeudi 9 avril, une lettre à Arnaud Lagardère , gérant de Lagardère, dans laquelle il réclame, en tant que premier actionnaire, une baisse des rémunérations des dirigeants ainsi qu'un report de l'assemblée générale en réaction aux turbulences inédites que traverse le groupe du fait de l'épidémie du Covid-19.Arguant que les actionnaires ne peuvent pas être les seuls à faire des sacrifices aux côtés des salariés de la société, '' il serait incompréhensible et irresponsable que les membres du comité exécutif et du conseil de surveillance ne fassent pas, eux aussi, des concessions dans l'intérêt de la société qu'ils dirigent ''.Le fonds ajoute qu'il regrette d'avoir à solliciter de telles mesures qui '' auraient pu – et dû '' – être annoncées spontanément par la gérance et le conseil de surveillance pour témoigner de leur solidarité avec le groupe, ses salariés et ses actionnaires. Il précise qu'à cet égard, les candidats au conseil de surveillance présentés par Amber ont indiqué, pour ce qui les concerne, qu'ils réduiront leur rémunération de 25% s'ils venaient à être élus.Par ailleurs, dans une interview parue ce jour dans Le Figaro, Pierre Leroy, cogérant du groupe Lagardère a déclaré que ''les cinq membres de la gérance et du comité exécutif ont décidé d'abandonner 20% de leur salaire fixe jusqu'à l'été et davantage si la situation se prolonge.'' Il ajoute que les sommes correspondantes seront versés au fonds de solidarité, doté de 5 millions d'euros, créé par la société, pour notamment aider les salariés des pays où la législation sociale est moins protectrice qu'en France auquel les membres du conseil de surveillance ont également décidé d'y contribuer. Quant à ''la rémunération variable qui sera versée l'année prochaine, elle sera mécaniquement abaissée en raison des résultats de l'année 2020. Mais celle due au titre de l'année 2019 est maintenue.''