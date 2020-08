Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En... » Lire la suite LAGARDERE : Amber Capital demande qu'une Assemblée générale soit convoquée 0 21/08/2020 | 08:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Son objectif est d'obtenir au conseil de surveillance de Lagardère une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et d'un membre pour Vivendi.



Lagardère a réagi cette semaine : le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant d'



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA -2.67% 14.93 -23.16% VIVENDI SE -1.00% 23.86 -7.59% 0 Le fonds activiste Amber Capital a formellement demandé à Lagardère la tenue d’une Assemblée générale dans les « meilleurs délais » afin de procéder à une recomposition partielle du conseil de surveillance, affirme Reuters, qui a consulté une lettre adressée au groupe d’édition et de distribution dans les aéroports et les gares. Amber Capital précise que cette demande s’inscrit dans le prolongement de la création du pacte d’actionnaires avec Vivendi, premier actionnaire de Lagardère devant le fonds activiste. Ce pacte avait été annoncé la semaine dernière.Son objectif est d'obtenir au conseil de surveillance de Lagardère une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et d'un membre pour Vivendi.Lagardère a réagi cette semaine : le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant d' Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2020. Puis mercredi, l'entrée au capital de la holding de Bernard Arnault à hauteur d'environ 27% du capital dans Lagardère Capital & Management (LCM), holding du spécialiste de l'édition et de la distribution, a été annoncée pour septembre. Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Arnaud Lagardère 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.