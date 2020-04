LAGARDERE : Amber Capital réclame une baisse des rémunérations des dirigeants et un report de l'AG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amber Capital a adressé, jeudi 9 avril, une lettre à Arnaud Lagardère , gérant de Lagardère, dans laquelle il réclame, en tant que premier actionnaire, une baisse des rémunérations des dirigeants ainsi qu'un report de l'assemblée générale en réaction aux turbulences inédites que traverse le groupe du fait de l'épidémie du Covid-19.Arguant que les actionnaires ne peuvent pas être les seuls à faire des sacrifices aux côtés des salariés de la société, '' il serait incompréhensible et irresponsable que les membres du comité exécutif et du conseil de Surveillance ne fassent pas, eux aussi, des concessions dans l'intérêt de la société qu'ils dirigent ''.Le fonds ajoute qu'il regrette d'avoir à solliciter de telles mesures qui '' auraient pu – et dû '' – être annoncées spontanément par la gérance et le conseil de surveillance pour témoigner de leur solidarité avec le groupe, ses salariés et ses actionnaires. Il précise qu'à cet égard, les candidats au conseil de surveillance présentés par Amber ont indiqué, pour ce qui les concerne, qu'ils réduiront leur rémunération de 25% s'ils venaient à être élus.Amber souligne qu'il lui paraît impératif de revenir sur la décision de maintien de la date initiale de l'assemblée générale au 5 mai 2020 et donc de la tenir à huis clos en précisant que cela '' porte une atteinte grave à la démocratie actionnariale ''. Aussi, pour permettre aux actionnaires de participer effectivement à cette assemblée – si la situation sanitaire le permet – le fonds demande d'en décaler la date à la fin du mois de juin.Ainsi, grâce à un tel report, les actionnaires conserveraient l'espoir de pouvoir se rendre physiquement à l'assemblée afin d'y exprimer leur vote et faire entendre leur voix. Cela permettrait aussi à la société d'inviter les candidats au conseil de surveillance proposés par Amber à assister à l'assemblée afin de permettre aux actionnaires de les rencontrer, de leur poser leurs questions et de faire ainsi un choix éclairé.Le fonds ajoute que faute d'un tel report, il demande à la société de bien vouloir lui confirmer qu'a minima un représentant d'Amber pourra assister physiquement à l'assemblée – dans le respect des consignes sanitaires.