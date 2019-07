LAGARDERE envisage la cession de Lagardère Sport

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un communiqué publié ce matin, Lagardère indique que son dirigeant, Arnaud Lagardère , a confirmé le recentrage stratégique du groupe lors de sa dernière assemblée générale annuelle. Dans ce cadre, le groupe évalue actuellement les options stratégiques pour la cession de tout ou partie de Lagardère Sports. Durant ce processus, Lagardère pourrait être amené à accorder des périodes d'exclusivité à court terme à des acquéreurs potentiels afin de leur permettre de traiter des questions spécifiques ou de gérer des aspects de due diligence.À ce stade, rien n'est suffisamment précis pour être divulgué. Le cas échéant, Lagardère en informera le marché.Lagardère ne formule aucun commentaire sur les rumeurs concernant des partenaires spécifiques tels que Wasserman ou Endeavor, qui sont des acteurs renommés et reconnus du secteur.De même, Lagardère ne formule aucun commentaire sur les données chiffrées.Vendredi, le Financial Times révélait que le groupe français et l'américain Wasserman Media Group, qui représente de nombreux sportifs professionnels, étaient entrés en négociations exclusives en vue de la cession de Lagardère Sport and Entertainment pour un montant d'environ 250 à 300 millions de dollars.