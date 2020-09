La valeur du jour à Paris LAGARDERE bénéficie du soutien de Bernard Arnault et s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère bondit de plus de 31% à 20 euros et s'adjuge la première place de l'indice SBF 120. Les investisseurs saluent les annonces des familles Arnault et Lagardère concernant, d'une part, l'acquisition d'une participation directe, pour plus de 5% du capital, dans Lagardère SCA du Groupe Arnault, la holding de Bernard Arnault et d'autre part le fait que le Groupe Arnault détienne, à travers sa filiale Financière Agache, à l'issue d'opérations intervenues jeudi 24 septembre, une participation représentant environ 27% du capital de la société Lagardère Capital & Management.Renommée Lagardère Capital, cette dernière détient 7,26 % du capital et 11,00% des droits de vote de Lagardère SCA et 99,88% de Arjil Commanditée - Arco, gérant commandité de Lagardère SCA." La concrétisation de notre investissement dans Lagardère Capital et dans Lagardère SCA solidifie notre engagement aux côtés d' Arnaud Lagardère et témoigne de notre attachement à l'intégrité et au développement du Groupe autour de ses deux piliers Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail " a déclaré Bernard Arnault." Je suis très fier et heureux de cette association avec Groupe Arnault. C'est un partenaire de très grande qualité, qui s'inscrit durablement à nos côtés et soutient notre stratégie de développement ambitieuse et responsable autour de nos deux métiers cœur " a ajouté Arnaud Lagardère Les deux familles soulignent que l'investissement de Groupe Arnault, qui a recueilli l'agrément du Conseil de Surveillance de Lagardère SCA le 24 mai 2020, n'entraine aucun changement de contrôle de Lagardère Capital et d'Arjil Commanditée - Arco.Ainsi, Arnaud Lagardère continue de détenir le contrôle de Lagardère Capital dont il demeure président.Groupe Arnault disposera, pur sa part, d'un siège sur les quatre composant le conseil d'administration d'Arjil Commanditée - Arco.Aussi, à l'issue de ces opérations, les familles Arnault et Lagardère précisent qu' Arnaud Lagardère et Groupe Arnault agiront de concert vis-à-vis de Lagardère SCA et ont procédé aux déclarations requises auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le concert détenant à ce jour 12,77% du capital et 15,19% des droits de vote de la société.