La valeur du jour à Paris - LAGARDERE poursuit son recentrage déjà bien engagé, le titre bondit

Lagardère bondit de 5,33% à 24,09 euros sur la place de Paris et signe la plus forte hausse du SBF 120 après des résultats annuels conformes aux attentes. Les investisseurs saluent également le déploiement de son plan de recentrage stratégique sur ses deux piliers prioritaires, à savoir Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail. Le groupe a engagé une série de cessions chez Lagardère Active pour se concentrer sur l'édition et le commerce de détail dans les gares et aéroports.Ainsi, Lagardère a finalisé depuis mi-2018 douze opérations de cession concernant les radios à l'étranger, les principaux actifs digitaux, la participation dans Marie Claire et l'essentiel des titres de presse magazine en France.Et ces cessions se poursuivent. Le groupe est notamment entré en négociations exclusives en vue de la cession des Chaînes TV hors Mezzo."Les objectifs sont principalement l'amélioration du profil industriel et l'amélioration de la génération de cash du groupe, permettant notamment de financer le développement des métiers", a commenté Lagardère.Dans cette optique, Lagardère réinvestit sur ses deux activités clefs, à savoir Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, grâce aux produits de cessions d'actifs (Lagardère Active et actifs immobiliers).Le groupe a notamment acquis Hojeij Branded Foods, un spécialiste de la Restauration en Amérique du Nord, la maison d'édition Worthy Publishing Group, mais est aussi entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Gigamic, créateur, éditeur et distributeur de jeux de société.Un recentrage stratégique bien engagé, salué par les investisseurs. Et ce, dans le sillage de résultats annuels 2018 conformes aux attentes.Ainsi, le groupe dirigé par Arnaud Lagardère affiché des résultats conformes aux attentes, avec un résultat net part du groupe en hausse de 10% à 194 millions d'euros. Par ailleurs, le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) croît de 2,1% à 401 millions.Quant au chiffre d'affaires, il atteint 7,258 milliards d'euros, en croissance de 2,5% en données consolidés.Concernant ses perspectives pour 2019, le groupe Lagardère prévoit une progression du Résop du périmètre d'activités cible comprise entre +4% et +6%.