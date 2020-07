Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En... » Lire la suite Lagardère: Arnaud Lagardère de nouveau condamné à publier les comptes de LC&M 0 08/07/2020 | 19:23 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le tribunal judiciaire de Paris a condamné mercredi Arnaud Lagardère à payer 60.000 euros aux fonds Amber Capital LLP et Amber Capital Italia pour non publication des comptes de la société Lagardère Capital & Management (LC&M). Cette somme représente la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris lors d'un précédent jugement. Le juge du Tribunal judiciaire de Paris a également condamné Arnaud Lagardère à payer 10.000 de dépens, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard, pendant trois mois. LC&M est la holding contrôlant l'essentiel de la participation d'Arnaud Lagardère au capital du groupe Lagardère. Celle-ci n'a plus publié ses comptes depuis 2009. Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole du groupe Lagardère n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour apporter un commentaire. -François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA 2.05% 13.41 -32.37%