Lagardère: Financière Agache, contrôlée par Groupe Arnault, monte à 6,69% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société Financière Agache, contrôlée par la société Groupe Arnault, elle-même contrôlée par le Groupe Familial Arnault, a franchi en hausse le seuil des 5% de droits de vote de Lagardère le 29 septembre, selon un avis publié lundi par l'Autorité des marchés financiers.

La Financière Agache a porté sa participation dans Lagardère à 6,69% du capital et 5,07% des droits de vote du groupe de médias et de distribution, ce franchissement de seuil résultant d'une acquisition d'actions Lagardère sur le marché.

Le concert formé par Arnaud Lagardère et les sociétés Lagardère, LM Holding et Lagardère Capital avec les sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, n'a cependant franchi aucun seuil. Il réunissait à la date du 29 septembre 13,95% du capital et 16,08% des droits de vote de Lagardère.

Groupe Arnault indique agir en soutien à Lagardère SCA, qui subit les assaults de Vivendi et du fonds d'investissement Amber Capital. Via sa filiale Financière Agache, Groupe Arnault détient également 27,08% de Lagardère Capital, la holding personnelle d'Arnaud Lagardère.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire