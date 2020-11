Lagardère : Oddo reste à alléger, confirme son objectif

Des négociations auraient été entamées entre Lagardère Capital (73% Arnaud Lagardère et 27% Groupe Arnault) et Vivendi selon le site de BFMTV.Ces négociations porteraient sur un démantèlement de Lagardère Publishing avec une cession de la branche internationale à Vivendi, la fin du statut de commandite par actions et l'attribution d'environ 10% du capital à Lagardère Capital. L'accord prévoirait l'engagement de Vivendi de ne pas monter au capital.L'idée serait donc de céder environ 71% du périmètre de Lagardère Publishing à Vivendi.' Dans ce schéma, le titre Lagardère SCA resterait donc coté avec comme 1er actionnaire le concert Groupe Arnault / Lagardère Capital (25/27% du capital) qui conserverait ses actifs médias (Europe 1 etc.), Lagardère Travel Retail et la branche française de Lagardère Publishing (environ 29% du CA) ' précise Oddo.' En supposant qu'elles aboutissent, deux points seront importants à prendre en compte : 1/ le prix de cession de la branche internationale de Lagardère Publishing ; 2/ la structuration du capital post fin de la commandite par actions ' indique le bureau d'analyses.' L'un des variables clef est la capacité du concert à sécuriser une minorité de blocage et notamment d'acquérir la part du Qatar (19% des DDV) ' rajoute Oddo.Suite à ces informations, Oddo confirme son conseil à alléger et son objectif de cours de 15 E.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.