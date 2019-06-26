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Arnaud Lagardère

Nationalité : Française
Date de naissance : 18/03/1961
Principales sociétés : Lagardere SCA - Lagardere Active Broadcast SA
Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est incontestablement une des figures du milieu des aff...

Lagardère-Valensi nommé DG de Lagardère Sports and Entertainment

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26/06/2019 | 17:52

26 juin (Reuters) - Lagardère a annoncé mercredi dans un communiqué :

* ARNAUD LAGARDÈRE, ASSOCIÉ-COMMANDITÉ, GÉRANT DE LAGARDÈRE SCA, A NOMMÉ UGO VALENSI AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT, AVEC PRISE D'EFFET IMMÉDIATE.

* UGO VALENSI SUCCÈDE À ANDREW GEORGIOU QUI OCCUPAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2016.

* DEPUIS 2017, UGO VALENSI EXERÇAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT ET AVAIT LA RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE SPORT ET D'ENTERTAINMENT DU GROUPE. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
LAGARDÈRE 0.27%22.3 Cours en temps réel.1.00%
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