Lagardère-Valensi nommé DG de Lagardère Sports and Entertainment

26 juin (Reuters) - Lagardère a annoncé mercredi dans un communiqué :

* ARNAUD LAGARDÈRE, ASSOCIÉ-COMMANDITÉ, GÉRANT DE LAGARDÈRE SCA, A NOMMÉ UGO VALENSI AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT, AVEC PRISE D'EFFET IMMÉDIATE.

* UGO VALENSI SUCCÈDE À ANDREW GEORGIOU QUI OCCUPAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2016.

* DEPUIS 2017, UGO VALENSI EXERÇAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT ET AVAIT LA RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE SPORT ET D'ENTERTAINMENT DU GROUPE.