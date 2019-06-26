Lagardère-Valensi nommé DG de Lagardère Sports and Entertainment

26 juin (Reuters) - Lagardère a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* ARNAUD LAGARDÈRE, ASSOCIÉ-COMMANDITÉ, GÉRANT DE LAGARDÈRE
SCA, A
NOMMÉ UGO VALENSI AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAGARDÈRE
SPORTS AND ENTERTAINMENT, AVEC PRISE D'EFFET IMMÉDIATE.
* UGO VALENSI SUCCÈDE À ANDREW GEORGIOU QUI OCCUPAIT LES
FONCTIONS
DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DEPUIS 2016.
* DEPUIS 2017, UGO VALENSI EXERÇAIT LES FONCTIONS DE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINMENT ET AVAIT
LA RESPONSABILITÉ OPÉRATIONNELLE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
DE SPORT ET D'ENTERTAINMENT DU
GROUPE.
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(Benjamin Mallet)