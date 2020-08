Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En... » Lire la suite Lagardère: Vivendi souhaite faire entrer Virginie Banet au conseil de surveillance 0 24/08/2020 | 14:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a demandé vendredi par courrier à Lagardère, dont il détient 23,5% du capital, de convoquer une assemblée générale afin de proposer la nomination de Virginie Banet au conseil de surveillance du groupe de médias et de distribution, en lieu et place de Gilles Petit, a indiqué lundi un porte-parole de Vivendi à l'agence Agefi-Dow Jones. Cette information avait été initialement révélée lundi par Wansquare. La semaine dernière, une source proche du dossier avait indiqué à l'agence Agefi-Dow Jones que Vivendi enverrait vendredi une lettre similaire à celle envoyée jeudi par le fonds d'investissement Amber Capital, deuxième actionnaire de Lagardère avec 20% du capital, pour demander la tenue d'une assemblée générale. Dans sa lettre adressée jeudi à Lagardère, Amber Capital avait indiqué qu'il comptait proposer une refonte partielle du conseil de surveillance en demandant la révocation trois membres parmi lesquels l'ancien président du directoire de la SNCF, Guillaume Pepy. Pour les remplacer, Amber Capital entend proposer la nomination de son fondateur, Joseph Oughourlian, d'Olivier Fortesa, "managing partner" d'Amber Capital, et de Valérie Ohannessian, présidente de la société Phémia Conseil. Vivendi et Amber Capital avaient annoncé le 11 août avoir conclu un pacte d'actionnaires afin de protéger leur participation dans Lagardère. Les deux actionnaires du groupe dirigé par Arnaud Lagardère avaient toutefois assuré qu'ils n'agiraient pas de concert. L'envoi de ces lettres intervient après la décision du conseil de surveillance de Lagardère, le 17 août, de prolonger de manière anticipée le mandat de gérant commandité d'Arnaud Lagardère, dont la gestion est critiquée de longue date par Vivendi et Amber Capital. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Lagardère n'était pas disponible pour commenter ces informations dans l'immédiat. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA 1.81% 15.19 -23.21% VIVENDI SE 0.71% 24.1 -7.32% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Arnaud Lagardère 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.