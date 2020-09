Lagardère accueille favorablement la demande du fonds qatari de représentation au CA

La gérance de Lagardère a déclaré mercredi "accueillir favorablement" la demande "logique" de représentation du fonds d'investissement Qatar Investment Authority au conseil d'administration.

"Elle est logique compte tenu de l'historique ancien et de la qualité de la relation entre Arnaud Lagardère et le Qatar dès lors que des actionnaires plus récents ont fait cette demande et elle sera étudiée par les organes compétents dans l'optique d'une présentation à la prochaine assemblée prochaine au printemps prochain", a ajouté un porte-parole.

Qatar Holding, filiale du fonds souverain qatari et troisième actionnaire du groupe français, avec 13% du capital, a déclaré dans un communiqué publié tard mardi soir qu'il estimait "légitime que tous les grands actionnaires soient équitablement représentés".

Cette prise de position intervient dans le contexte de tensions fortes entre Arnaud Lagardère et les deux principaux actionnaires du groupe d'édition et de distribution spécialisé, le fonds Amber et le groupe Vivendi.

(Mathieu Rosemain et Sarah White; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)