Lagardère appelle à rejeter les résolutions proposés par Amber lors de sa prochaine AG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Lagardère a appelé lundi soir ses actionnaires à rejeter les projets de résolution proposés par le fonds d'investissement Amber Capital visant à remplacer huit membres du conseil du surveillance lors de la prochaine assemblée générale du groupe.

Lagardère a affirmé que son conseil de surveillance avait émis à l'unanimité un avis négatif à l'encontre des 15 projets de résolution déposés par le fonds. La gérance de Lagardère a suivi l'avis du conseil de surveillance et décidé de ne pas agréer ces 15 projets de résolution, appelant les actionnaires du groupe à les rejeter.

L'assemblée générale du groupe se tiendra le 5 mai prochain.

Amber Capital critique depuis plusieurs mois déjà la gouvernance de Lagardère, et notamment son statut de société en commandite par actions, qu'il juge responsable de la sous-performance financière de la société dirigée par Arnaud Lagardère.

Le dirigeant et fondateur du fonds, Joseph Oughourlian, a déclaré lundi à l'agence Agefi-Dow Jones qu'Amber Capital détenait un peu plus de 18% du capital et 14% des droits de vote de Lagardère.

-Mauro Orru, Dow Jones Newswires, et Julien Marion, Agefi-Dow Jones, +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

