Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En... » Lire la suite Lagardère décroche après un premier semestre plombé par le coronavirus 0 31/07/2020 | 12:38 Envoyer par e-mail :

L'action Lagardère décroche vendredi à la Bourse de Paris après la publication par le groupe d'édition, de médias et de boutiques d'aéroports de résultats semestriels plombés par la crise du coronavirus. A 11h42, le titre lâche 14,85% à 12,09 euros, sa plus forte baisse en séance depuis au moins 20 ans. Le groupe dirigé par Arnaud Lagardère a accusé une perte opérationnelle de 218 millions d'euros au premier semestre, en raison notamment de la chute du trafic dans les aéroports. Sa division de "travel retail" a ainsi vu son chiffre d'affaires plongé de 54,5% en données comparables, avec un recul qui atteint 86,4% sur le seul deuxième trimestre. Sur le mois de juillet, les revenus de cette branche sont attendus en baisse de 65%, a précisé Lagardère. Au total, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 38% à données comparables, à 2,09 milliards d'euros, sous les attentes du marché qui étaient de 2,38 milliards, notent les analystes de Midcap Partners. "Les résultats du premier semestre 2020 sont aussi faibles que prévu, avec un résultat opérationnel fortement négatif et une consommation de free cash flow de plus de 500 millions d'euros", pointent de leur côté les analystes de Kepler Cheuvreux. Ces derniers s'inquiètent également de l'intérêt de Lagardère pour l'éditeur Simon & Schuster, qui édite notamment l'auteur à succès Stephen King, un rachat perçu comme risqué au vu de l'endettement du groupe et de la conjoncture actuelle. "Nous ne ferons pas n'importe quoi", a promis jeudi Arnaud Lagardère, s'exprimant à l'occasion de la publication des résultats. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA -9.51% 12.85 -26.92%