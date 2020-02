Lagardère: le fonds activiste Amber Capital monte à 10,58% du capital - AMF

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concert regroupant les fonds d'Amber Capital a augmenté sa participation au capital du groupe Lagardère, dont il détient désormais 10,58% du capital et 7,93% des droits de vote, selon une déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers (AMF) publiée mercredi.

Cette participation a été révélée en raison du franchissement du seuil de 10% du capital et fait suite à l'acquisition les 5 et 6 février d'actions Lagardère sur le marché. Début décembre, Amber détenait 6,73% du capital et 5,05% des droits de vote de Lagardère.

Amber, entré au capital de Lagardère en 2016 et devenu son troisième actionnaire, réclame une refonte de la gouvernance et une accélération des cessions. Dans l'avis AMF publié mercredi, le fonds déclare qu'il se réserve la possibilité de se renforcer au capital de Lagardère, sans toutefois souhaiter en prendre le contrôle.

Toujours selon ses déclarations effectuées auprès du gendarme de la Bourse de Paris, le fonds activiste compte solliciter la nomination "d'un ou de plusieurs nouveaux membres" au conseil de surveillance de Lagardère. Amber pourrait également demander des modifications statutaires pour transformer Lagardère en société anonyme.

La montée d'Amber au capital de Lagardère intervient dans un contexte de tensions avec la direction du groupe de médias. En octobre dernier, Lagardère avait annoncé avoir porté plainte contre Amber, l'accusant d'avoir mené une "campagne de déstabilisation" à son endroit. Le groupe réclame 84 millions d'euros au fonds britannique en guise de réparations.

Quelques jours plus tard, le tribunal de commerce de Paris avait enjoint à Arnaud Lagardère, associé gérant du groupe de médias, de publier les comptes de sa société personnelle Lagardère Capital & Management (LC&M), à la suite d'une requête d'Amber Capital.

A la Bourse de Paris, l'action Lagardère gagne 0,7% mercredi, à 18,37 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

