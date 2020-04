Lagardère: le gel du trafic aérien a provoqué une baisse marquée des revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution spécialisée Lagardère a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de plus de 10% au titre du premier trimestre, reflétant l'impact de la crise sanitaire du nouveau coronavirus sur ses activités, et plus particulièrement sur les opérations de sa division Travel Retail, dédiée au commerce dans les gares et les aéroports.

Lors du trimestre clos fin mars, le chiffre d'affaires de la société en commandite a reculé de 10,4%, à 1,36 milliard d'euros. En données comparables, l'activité a reflué de 12,5% sur un an. L'écart s'explique par un effet de change favorable de 13 millions d'euros, attribuable essentiellement à l'appréciation du dollar américain et de la livre sterling, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur le trimestre, Lagardère Travel Retail a accusé une chute de 18% de ses ventes en données comparables, à 804 millions d'euros. Depuis mi-février, cette division a été affectée par les répercussions de la crise du Covid-19, a expliqué Lagardère dans un communiqué.

Ces effets négatifs ont d'abord été observés en Chine, foyer d'origine de la pandémie, puis dans le monde entier, entraînant des mesures de confinement et la fermeture de nombreux aéroports et gares ainsi que la baisse inédite du trafic de passagers. La pandémie mondiale de Covid-19 causera une chute du trafic aérien de passagers de 38% cette année, selon les prévisions du Conseil international des aéroports.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing a mieux résisté, pliant de 3,3% en données comparables au premier trimestre, à 457 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des autres activités, dont le pôle Lagardère News, s'est établi à 60 millions d'euros sur la période, en repli de 6,3%, tandis que celui des activités non conservées, dont Lagardère Studios, s'est stabilisé à 40 millions d'euros (+0,8%).

Fin mars, Lagardère avait annoncé suspendre ses objectifs financiers initialement fixés pour l'exercice 2020. Jeudi, le groupe a fourni quelques indications concernant l'impact attendu de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées, ou Résop, de ses deux principales activités. Cette année, la diminution du Résop de la division Travel Retail représentera entre 20% et 25% de la baisse des revenus de cette même division. Le repli du Résop du pôle Publishing représentera entre 35% et 40% de la diminution du chiffre d'affaires de ce même pôle.

Lagardère réunira son assemblée générale (AG) le 5 mai, à huis clos. Cette réunion d'actionnaires sera particulièrement suivie par les investisseurs. Amber Capital critique depuis plusieurs mois déjà la gouvernance de Lagardère, et notamment son statut de société en commandite par actions, qu'il juge responsable de la sous-performance financière de la société dirigée par Arnaud Lagardère.

Le fonds d'investissement souhaite remplacer huit membres du conseil de surveillance de Lagardère, dont il détient plus de 18% du capital. Les cabinets de conseil en vote ISS, Glass Lewis et Proxinvest appellent les actionnaires de Lagardère à voter en faveur des huit candidats au conseil de surveillance que le fonds britannique soumettra au vote de la prochaine AG.

De son côté, Lagardère demande à ses actionnaires de rejeter les projets de résolution proposés par Amber Capital. Dans ce conflit, le groupe peut désormais compter sur le soutien de Vivendi, qui a récemment acquis près de 11% dans actions Lagardère sur le marché, dans une transaction à caractère amical.

En supposant que le groupe de Vincent Bolloré vote dans le même sens que le Qatar (14% du capital), contre les résolutions présentées par Amber Capital, les huit membres du conseil de surveillance de Lagardère menacés de révocation par le fonds ont de grandes chances de sauver leur place. Encore plus si Fimalac, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière, suspectée d'être elle aussi entrée au capital de Lagardère, appuie dans ce sens.

