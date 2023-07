Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En 1986, Arnaud Lagardère décroche une maîtrise d'économie appliquée. En 1994, il peaufine ses connaissances à la tête de Grolier Inc aux Etats Unis. De retour en France, il s'attelle à la restructuration du pôle médias du groupe familial, une tâche titanesque qui va se traduire par le rachat des magasins Virgin stores, de la branche éditions de Vivendi Universal, de 34% de Canal sat et par la vente de Club internet, démontrant par la même occasion sa capacité à homogénéiser les actifs du groupe et à avoir une vision cohérente des affaires.



En 1999, il est nommé PDG de Lagardère média né de la fusion Matra - Hachette (1992) et Directeur Général de Lagardère active, groupe audiovisuel réunissant entre autres Europe1, Virgin fm, RFM et MCM.



Arnaud Lagardère a été nommé gérant du groupe Lagardère en mars 2003 et son mandat a été renouvelé, sur décisions des Associés Commandités approuvées par le Conseil de Surveillance, les 11 mars 2009 et 2015, pour des durées successives de six années, la dernière expirant le 25 mars 2021.



Arnaud Lagardère contrôle et préside par ailleurs les sociétés Lagardère (SAS), LM Holding (SAS) et Lagardère Capital & Management (SAS), avec lesquelles il détient, au 31 décembre 2018, 7,33 % du capital de Lagardère SCA



Principales sociétés LAGARDÈRE S.A. Chief Executive Officer Lagardere Active Media SA Chairman