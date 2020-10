Lagardère : prend acte de la décision pour la demande d'AG

Lagardère SCA prend acte de la décision prononcée hier par le Président du Tribunal de Commerce de Paris, rejetant les demandes d'Amber Capital et de Vivendi de convoquer une Assemblée Générale exceptionnelle.Lagardère relève que le Tribunal de Commerce a notamment souligné dans sa décision, d'une part, la parfaite légalité et l'opportunité du renouvellement du mandat d' Arnaud Lagardère intervenu au mois d'août et, d'autre part, l'absence d'éléments soutenant les allégations d'Amber Capital et de Vivendi quant à un manque d'indépendance ou de sens critique des membres du Conseil de Surveillance dans l'accomplissement de leur mission.' La Gérance et le Conseil de Surveillance de Lagardère SCA réitèrent leur souci commun d'ouverture afin de restaurer un dialogue actionnarial constructif et apaisé et une gouvernance sereine dans l'intérêt du Groupe et de l'ensemble de ses parties prenantes ' indique le groupe.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.