Lagardère refuse de convoquer une assemblée générale exceptionnelle

Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



Le conseil de surveillance de Lagardère a rejeté la demande de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle émanant d'Amber Capital et de Vivendi, annonce lundi le groupe dans un communiqué. "Le conseil de surveillance a étudié la demande conjointe d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle. Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires", explique-t-il. "Il a rappelé qu'il est garant de l'intérêt social du groupe, de son indépendance et de son intégrité. À ce titre, il doit le préserver dans un contexte particulier, où l'un des actionnaires ayant fait la demande est en concurrence directe avec Lagardère Publishing". "Cependant, en accord avec la gérance, le conseil de surveillance a décidé d'ouvrir un dialogue actionnarial constructif et apaisé", ajoute Lagardère. Amber Capital a demandé qu'une assemblée générale des actionnaires se tienne "dans les meilleurs délais" afin de procéder à une recomposition partielle du conseil de surveillance. Le fonds d'investissement s'est associé à Vivendi dans le cadre d'un pacte d'actionnaires pour obtenir quatre sièges au conseil de surveillance. Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH, a affiché récemment son soutien à Arnaud Lagardère en confirmant sa prise de participation dans sa holding personnelle, Lagardère Capital & Management. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)