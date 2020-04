PRESSE: Lagardère gagne 11%, le groupe compterait de nouveaux alliés face à Amber

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Lagardère bondit de 11,3% à 16,90 euros, portée jeudi par des informations des Echos selon lesquelles le groupe de médias compterait de nouveaux alliés pour mieux s'opposer au fonds Amber lors de l'assemblée générale du 5 mai prochain.

"Plusieurs capitaines de l'industrie et de la finance françaises, dont Marc Ladreit de Lacharrière et sans doute Vincent Bolloré, sont en train de voler au secours d'Arnaud Lagardère", indique le quotidien financier. Ces renforts "seraient entrés ou envisageraient d'entrer au capital du groupe d'édition et de distribution dans le but de pouvoir lui apporter des voix lors de son assemblée générale du 5 mai", précise le journal.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, Lagardère n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Le fonds activiste Amber Capital, premier actionnaire de Lagardère, a soumis 15 résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée visant à renouveler dans sa quasi-intégralité le conseil de surveillance. Il a par ailleurs demandé dans une lettre publiée le 10 avril un report de l'assemblée générale du groupe prévue le 5 mai.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones

