PRESSE: Lagardère pourrait perdre sa commandite dans des tractations avec Bolloré

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La commandite, ce statut juridique qui fait de Lagardère une forteresse imprenable, pourrait prochainement disparaître, figurant au cœur d'une négociation avec Vincent Bolloré à l'occasion d'un recentrage du groupe sur ses activités jugées stratégiques, révèle mercredi Le Monde.

Selon le journal, Lagardère pourrait se séparer rapidement d'Europe 1, du Journal du Dimanche (JDD) et de Paris Match, Arnaud Lagardère souhaitant faire avancer la cession de ces actifs jugés non stratégiques.

Par ce biais, le dirigeant du groupe homonyme chercherait à recentrer l'entreprise sur deux métiers, les éditions Hachette et les boutiques d'aéroports comme Relay, et son intention serait "de faire vite", selon une source dans l'entourage du groupe citée par le journal.

Arnaud Lagardère discuterait du sujet activement avec Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, et Vincent Bolloré, le président de Vivendi, ses deux principaux actionnaires, à quelques semaines de l'assemblée générale du groupe, qui pourrait se tenir début mai.

Le scénario d'une vente se profile d'autant mieux qu'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault ne seraient plus opposés à la cession d'Europe 1 à Vincent Bolloré, contrairement à ce qui s'était produit lors d'une première tentative il y a un an. De son côté, Bernard Arnault serait intéressé par le JDD et et Paris Match, précise Le Monde.

Afin d'éviter que cet arrangement entre actionnaires puisse être contesté par des actionnaires minoritaires, Vincent Bolloré souhaiterait mettre fin au statut juridique de la commandite qui protège Lagardère.

Pour convaincre Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré pourrait lui proposer 200 millions d'euros, indique Le Monde, une somme qui permettrait à l'héritier, très endetté, de rembourser ses créanciers tout en se renforçant au capital du groupe.

Contactés, des porte-parole de Lagardère, Vivendi et Groupe Arnault n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations.

François Berthon, Agefi-Dow Jones

Site Internet: https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/10/tractations-autour-d-europe-1-de-paris-match-et-du-jdd_6069442_3234.html

February 10, 2021