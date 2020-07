Arnaud Lagardère Nationalité : Française Date de naissance : 18/03/1961 Principales sociétés : Lagardère SCA Biographie : Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc Lagardère est une des figures du milieu des affaires.



En... » Lire la suite Vivendi se renforce dans Lagardère et détient désormais 21,19% du capital 0 15/07/2020 | 10:59 Envoyer par e-mail :

(Actualisation : comentaire d'un porte-parole de Vivendi, réaction en Bourse) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Vivendi a franchi en hausse le 9 juillet le seuil de 20% du capital du groupe de distribution et de médias Lagardère, selon un avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Lagardère sur le marché, a précisé Vivendi dans sa déclaration à l'AMF. Vivendi a indiqué son intention de "poursuivre ses achats sous réserve des conditions de marché". Au 14 juillet, Vivendi détenait 21,19% du capital et 16,01% des droits de vote de Lagardère. Fin mai, Vivendi détenait 16,48% du capital et 12,41% des droits de vote de Lagardère, selon un précédent avis de l'AMF. Vivendi avait annoncé fin avril avoir acquis 10,6% des titres du groupe Lagardère, dans le cadre d'un "placement financier de long terme". Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a rappelé ne pas avoir l'intention "d'acquérir le contrôle" de Lagardère, mais envisage désormais de demander sa nomination "ou celle d'une ou de plusieurs personnes comme membre du conseil de surveillance de Lagardère". "Compte tenu des annonces faites le 25 mai 2020 dans l'organisation du contrôle opérationnel de Lagardère, Vivendi pourra adapter sa stratégie au regard des conséquences desdites annonces", a toutefois précisé Vivendi à l'AMF. Le 25 mai, la société d'investissement de Bernard Arnault, Groupe Arnault, avait annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition "d'environ un quart du capital" de Lagardère Capital & Management (LCM), la société holding d'Arnaud Lagardère. LCM porte la part de 7,3% détenue par Arnaud Lagardère au capital du groupe fondé par son père, Jean-Luc. "Nous avons toute confiance en la capacité de Bernard Arnault d'assurer le développement de Lagardère et sommes heureux d'investir à ses côtés dans ce groupe", a déclaré un porte-parole de Vivendi contacté par l'agence Agefi-Dow Jones. Un porte-parole de Lagardère n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations. A la Bourse de Paris, le titre Lagardère perd 1,9%, à 13,54 euros, tandis que l'action Vivendi avance de 0,4%, à 23,38 euros. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE SCA 0.58% 13.88 -28.98% VIVENDI SE 1.80% 23.71 -9.80%