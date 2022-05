Vivendi : présente sa nouvelle gouvernance

Vivendi annonce une nouvelle gouvernance. Le mandat du Directoire actuel arrivant à échéance le 23 juin 2022, une nouvelle équipe sera mise en place dès le lendemain autour d' Arnaud de Puyfontaine , son Président.Elle sera composée de Frédéric Crépin, Secrétaire général de Vivendi, François Laroze, qui sera nommé Directeur financier de Vivendi et qui conservera ses fonctions de Directeur financier chez Havas, Claire Léost, Présidente de Prisma Media, Céline Merle-Béral, qui sera nommée Directrice de la stratégie Ressources Humaines et Culture d'entreprise de Vivendi. Elle conservera ses fonctions chez Havas, avec une organisation ajustée et Maxime Saada, Président du Directoire de Groupe Canal+ et Dailymotion.Ce nouveau Directoire pourra s'appuyer sur une nouvelle instance, un Comité exécutif composé de Raphaël de Andreis, Président d'Havas en France et Europe du Sud, qui prendra également une mission auprès d' Arnaud de Puyfontaine pour accompagner Vivendi en Italie et sur certains chantiers transverses, Hala Bavière, qui sera nommée Directrice générale de Vivendi Village, Michèle Benbunan, Directrice générale d'Editis, qui prendra également une mission auprès d' Arnaud de Puyfontaine pour accompagner Vivendi dans l'édition, Lorella Gessa, qui sera nommée Directrice de la Communication de Vivendi, Félicité Herzog, Directrice de la Stratégie et de l'Innovation de Vivendi, Caroline Le Masne, Directrice Juridique, Compliance et RSE de Vivendi et Michel Sibony, Chief Value Officer de Vivendi.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.