Covid-19: Publicis réduit de 50% son dividende et lance un plan d'économies de coûts

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Publicis a annoncé lundi que ses organes de gouvernance prévoyaient de demander aux actionnaires du groupe publicitaire une réduction de 50% du dividende qui sera versé au titre de l'exercice 2019 et de lancer un plan d'économies de coûts de 500 millions d'euros.

Ces décisions ont été prises en réaction à la crise sanitaire du nouveau coronavirus et visent à limiter les conséquences économiques de la pandémie sur les équilibres financiers du groupe.

Le conseil de surveillance de Publicis a entériné vendredi la décision du directoire de demander aux actionnaires d'effectuer un effort de solidarité avec le groupe, consistant en la réduction de 50% du montant du dividende qui sera versé au titre de l'exercice 2019. Lors de la prochaine assemblée générale du 27 mai, il sera alors proposé aux actionnaires le paiement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de 2019, contre un dividende de 2,30 euros par titre promis initialement. Son paiement interviendra le 28 septembre, et non début juillet, comme prévu à l'origine.

Le publicitaire recommande aussi ses actionnaires d'opter pour le paiement du dividende en actions, afin de les encourager à réinvestir dans l'entreprise.

Publicis a également annoncé la mise en place d'un plan d'économies de coûts portant sur un montant de 500 millions d'euros à réaliser cette année, en plus de l'économie de 250 millions d'euros réalisée grâce à la réduction du dividende. "Dès mars, au niveau du groupe, nous avons gelé tous les recrutements et les promotions internes, revu tous les contrats avec nos prestataires externes et demandé à nos salariés de prendre leurs congés", a déclaré Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, lors d'une conférence téléphonique.

Dans ce contexte, Arthur Sadoun, a décidé de réduire de 30% sa rémunération fixe des deuxième et troisième trimestres. Les autres membres du directoire et ceux du comité exécutif ont décidé de la réduire la leur de 20% pour cette même période.

Les revenus ont plié de 2,9% au premier trimestre

Par ailleurs, Publicis a publié lundi de manière anticipée son chiffre d'affaires pour le compte du premier trimestre. Entre janvier et mars, période marquée par la crise sanitaire du nouveau coronavirus, les revenus du groupe publicitaire ont augmenté de 17,1%, à 2,48 milliards d'euros, profitant de la contribution des dernières sociétés acquises, ayant ajouté 393 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le retour de la croissance en Amérique du Nord (+36,5%), permis par un repositionnent pertinent et le démarrage des contrats gagnés auprès de nouveaux clients l'an dernier, a constitué un second levier de croissance important.

En données organiques, les ventes ont reflué de 2,9% au cours du premier trimestre. Selon un consensus fourni par la société, cinq analystes interrogés anticipaient une baisse organique du chiffre d'affaires de 5,4% en moyenne.

Au niveau du bilan, l'endettement net s'établissait à 4,09 milliards d'euros au 31 mars 2020, à comparer à une dette nette de 2,71 milliards d'euros un an auparavant. Cette progression est principalement le fait de l'acquisition d'Epsilon, finalisée en juillet dernier. Il y a un an jour pour jour, Publicis annonçait le rachat de la société spécialisée dans la gestion de la relation client Epsilon, à l'entreprise américaine Alliance Data Systems, pour quelque 4 milliards de dollars.

Publicis a indiqué lundi avoir tiré de manière préventive sur sa ligne de crédit renouvelable de 2 milliards d'euros, sans que cela n'ait eu d'incidence sur la dette nette à la fin mars, afin de faire face à tout impact potentiel à court terme de la pandémie mondiale sur ses activités.

Le mois dernier, Publicis avait averti suspendre ses objectifs financiers pour l'exercice 2020, en raison des incertitudes liées au Covid-19. "Publicis ne donnera aucune guidance [objectifs] sur ses chiffres prévisionnels jusqu'à nouvel ordre", avait alors prévenu le groupe dans un communiqué. Publicis a confirmé lundi cette décision. "La crise sanitaire à laquelle le monde est confronté se traduira par une forte récession dont il est impossible de prévoir l'ampleur aujourd'hui", a ajouté le groupe, qui se dit "organisé et préparé pour faire face à ces incertitudes".

En février, à l'occasion de la publication de ses résultats de l'exercice 2019, Publicis avait initialement annoncé prévoir une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre -2% et +1% en organique cette année.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

