Publicis abaisse encore son objectif de chiffre d'affaires après un T3 en repli

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de communication Publicis a abaissé jeudi ses prévision de chiffre d'affaires pour 2019 après avoir enregistré un nouveau repli de ses revenus au troisième trimestre, à périmètre et taux de change constants.

"Notre transition pèse sur notre croissance organique à court terme, avec un trimestre négatif et inférieur à nos prévisions. Cela nous conduit à adopter une approche prudente et à réviser nos objectifs de croissance organique", a commenté le président-directeur général de Publicis, Arthur Sadoun, dans un communiqué.

Le groupe prévoit désormais une baisse organique de 2,5% de son chiffre d'affaires pour l'année en cours, contre un chiffre d'affaires "globalement stable" prévu précédemment. Il vise par ailleurs une hausse de marge opérationnelle de 30 points de base, dans le bas de la fourchette précédemment indiquée (+30 à +50 points de base), et une croissance du résultat net courant par action dilué de +5% (+5% à +10% précédemment).

Pour 2020, Publicis prévoit une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre -2% en organique, "si les tendances actuelles persistent", et +1%.

Cette prévision tient compte de la poursuite de tendances défavorables aux Etats-Unis dans le marché de la publicité traditionnelle et du repositionnement du modèle de Publicis vers des activités à plus forte valeur ajoutée, a précisé Arthur Sadoun lors d'une conférence téléphonique.

Dans son plan Sprint to the Future dévoilé début 2018, Publicis prévoyait d'atteindre une croissance organique de 4% en 2020 mais cet objectif a été mis à mal par le déclin plus rapide que prévu de la publicité traditionnelle aux Etats-Unis et par un marché difficile en Europe.

Au troisième trimestre écoulé, les revenus du groupe se sont repliés de 2,7% sur une base organique, à 2,58 milliards d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en hausse de 17,3% grâce à la contribution de l'américain Epsilon dont l'acquisition a été finalisée le 1er juillet.

Publicis a continué de souffrir de la baisse des dépenses d'une poignée de gros clients sur le marché de la publicité traditionnelle, principalement aux Etats-Unis, et a également pâti d'une performance plus faible que prévu de ses activités médias. Ces difficultés ont entrainé un repli organique de 4,9% de ses ventes aux Etats-Unis tandis que l'activité en Europe s'est inscrite en recul de 3,3% sur le trimestre.

Le groupe a par ailleurs fait état d'une dynamique "très favorable" en termes de gains de nouveaux budgets, avec des succès auprès de British Telecom, LVMH, Novartis et Mondelez notamment.

