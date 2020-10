Publicis fait mieux que prévu au T3 et vise une rentabilité supérieure à 14,3% en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire Publicis a indiqué jeudi anticiper pour 2020 un taux de marge opérationnelle légèrement supérieur à celui de 14,3% attendu par les analystes, après que la baisse organique de son chiffre d'affaires a ralenti au troisième trimestre par rapport au deuxième.

"La gestion des coûts du groupe lui permet d'être confiant sur sa capacité à délivrer son plan de réduction de coûts, et donc un taux de marge opérationnelle légèrement supérieur au consensus actuel des analystes de 14,3%", a indiqué Publicis dans un communiqué. Comme annoncé en juillet, à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre, le taux de marge opérationnelle du second semestre devrait ainsi dépasser celui de 13% enregistré au premier semestre.

"Cependant, avec la résurgence actuelle de la pandémie et la mise en place de nouvelles restrictions, nous devons rester prudents sur notre performance du quatrième trimestre, qui pourrait être davantage impactée et, de ce fait, inférieure à celle du troisième trimestre", a toutefois prévenu Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, cité dans ce même communiqué.

Les ventes ont bien mieux résisté que prévu

Le nouvel objectif d'un taux de marge opérationnelle supérieur à 14,3% pour 2020 a été formulé après que Publicis a vu la baisse de ses revenus ralentir au troisième trimestre par rapport au deuxième. Entre juillet et septembre, le revenu net du publicitaire a atteint 2,34 milliards d'euros, en baisse de 9,1% en données publiées et en repli de 5,6% en données organiques, c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants. Au deuxième trimestre, le revenu net du groupe avait chuté de 13% en données organiques.

Au troisième trimestre, la baisse des revenus de Publicis a aussi été moins importante que ne le craignaient les analystes. Selon un consensus fourni par la société et réalisé auprès de 20 intermédiaires financiers, les analystes anticipaient une baisse de 8,9% du revenu net en données organiques entre juillet et septembre.

Sur la période, et toujours en données organiques, le revenu net a reculé de 3% en Amérique du Nord, qui compte pour 62,1% de l'activité de Publicis, et reflué de 9% en Europe, son deuxième débouché représentant 23,3% de ses facturations.

"Grâce à notre modèle, nous avons pu atténuer la baisse des revenus liée à la pandémie", a commenté Arthur Sadoun, lors d'une conférence avec des journalistes.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le revenu net de Publicis a reculé de 7,2% en données organiques, à 7,12 milliards d'euros.

Le plan d'économies sera pleinement réalisé

Au niveau du bilan, la dette financière ressortait à 3,18 milliards d'euros au 30 septembre 2020, contre 2,71 milliards d'euros au 31 décembre 2019. Publicis estime par ailleurs disposer d'une position de liquidité "relativement stable" depuis la fin du mois de juin.

Pour protéger ses équilibres financiers des répercussions de la crise sanitaire du coronavirus, Publicis a lancé en avril un plan d'économies de coûts portant sur un montant de 500 millions d'euros à réaliser cette année, en plus de l'économie de 250 millions d'euros réalisée grâce à la réduction du dividende qui a été versé en septembre, au titre de 2019.

Le plan de réduction de coûts annoncé en avril a eu un impact de 286 millions d'euros au premier semestre, mais Publicis n'a pas communiqué son impact au cours des neuf premiers mois de l'année. "Nous réaliserons bien cette année les 500 millions d'euros d'économies de coûts annoncés", a toutefois précisé Arthur Sadoun.

