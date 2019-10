Publicis remporte une large part du budget média mondial de Disney -note aux salariés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Publicis a remporté une part significative du budget média mondial du groupe américain de divertissement et de médias The Walt Disney Company, selon une note interne envoyée lundi par Arthur Sadoun, président du directoire du groupe publicitaire et consultée par l'agence Agefi-Dow Jones.

"Il s'agit du plus gros pitch de l'année", indique Arthur Sadoun dans cette note adressée aux salariés de Publicis. Cette année, Publicis a déjà été choisi par Novartis, Mondelez et LVMH comme "partenaire de leur transformation", rappelle le dirigeant.

Selon une source proche du dossier, Publicis a remporté "environ les deux tiers" du budget mondial de The Walt Disney Company, estimé à près de 3 milliards de dollars par l'hebdomadaire britannique Campaign.

Aux Etats-Unis, le groupe français a obtenu le budget publicitaire des parcs à thème de Disney et de sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement Disney+. Dans le reste du monde, Publicis réalisera, en plus, les campagnes publicitaires des studios du géant américain.

Les principaux groupes de communications, dont Dentsu, Havas et Horizon, étaient en compétition depuis quatre mois pour obtenir le budget Disney, auparavant tenu en majeure partie par Omnicom. "Disney est la preuve la plus récente que notre modèle combinant la data, la créativité, les médias et la technologie est celui désiré par nos clients", déclare Arthur Sadoun.

Grâce aux compétences de ses filiales Epsilon et Zenith, Publicis signe un succès bienvenu. Au cours des cinq dernières séances, l'action Publicis a abandonné 11,4%, après le lancement jeudi d'un avertissement sur les résultats de l'exercice en cours.

