Publicis va racheter la société américaine de data Epsilon pour 3,9 mds

(Actualisé avec précisions)

par Gilles Guillaume et Gwénaëlle Barzic

PARIS, 14 avril (Reuters) - Publicis a annoncé dimanche la signature d'un accord en vue d'acquérir la société américaine de data Epsilon auprès de sa maison mère Alliance Data Systems pour 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros), signant la plus grosse acquisition de son histoire au moment où le modèle des agences publicitaires est remis en question.

Le numéro trois mondial de la publicité, qui peine à faire repartir sa croissance après une série de pertes de contrats, met ainsi la main sur les données de millions de consommateurs, nouveau Graal de la publicité auquel il est de plus en plus difficile d'accéder avec la montée en puissance des réglementations sur la protection des données privées.

"Cette acquisition est un investissement très conséquent pour une entreprise de notre taille. Mais nous sommes convaincus que c'est le bon mouvement pour servir au mieux nos clients dans un monde où la data est au coeur de toutes les décisions et où le premier écran est devenu notre mobile", a expliqué le président du directoire Arthur Sadoun, cité dans un communiqué.

Le montant de 4,4 milliards de dollars (3,89 milliards d'euros) de l'opération, premier fait d'arme majeur pour le nouveau président du directoire Arthur Sadoun qui a succédé au charismatique Maurice Lévy en juin 2017, est payable en numéraire.

Il correspond à un prix d'acquisition net de 3,95 milliards de dollars (3,49 milliards d'euros) après déduction des impacts fiscaux liés à la transaction, a ajouté Publicis dans son communiqué.

L'acquisition devrait être relutive à deux chiffres pour son bénéfice par action et son free cash flow par action dès 2020. Elle sera financée avec de la dette et une partie de la trésorerie disponible du groupe publicitaire. Sa finalisation est prévue au second semestre de 2019.

Publicis, qui signe ici sa plus grosse acquisition depuis le rachat de la société de conseil et de technologies Sapient pour 3,7 milliards d'euros en 2014, poursuit sa diversification au-delà des métiers traditionnels de la création et de l'achats d'espaces.

La contre-performance du groupe a ravivé les craintes des investisseurs face à la conjonction de difficultés pesant sur le secteur: annonceurs plus exigeants sur les tarifs, Gafa archi-dominants dans la publicité en ligne et nouvelle concurrence des sociétés de conseil.

Publicis donne mercredi prochain le coup d'envoi de la saison des chiffres d'affaires et des résultats pour les agences de publicité. Lors de la publication de ses chiffres du quatrième trimestre, marqués notamment par une croissance organique de -0,3% qui a déçu les analystes, Arthur Sadoun a évoqué le risque que la croissance reste négative au premier trimestre 2019 aussi. (Gilles Guillaume et Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Philippe Lefief)