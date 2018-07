Hermès confirme ses objectifs après une accélération de sa croissance au 2e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Hermès International a confirmé jeudi ses perspectives pour l'année entière, après avoir enregistré une croissance un peu plus marquée qu'attendu de son chiffre d'affaires au cours du deuxième trimestre, portée par la progression de l'activité dans tous les métiers et les zones géographiques.

Le chiffre d'affaires du sellier a atteint 1,46 milliard d'euros au cours de deuxième trimestre de 2018, en hausse de 11,6% à taux de change constants et de 7,2% en données publiées, par rapport à la même période un an plus tôt.

Le trimestre a été "très solide" avec une "contribution harmonieuse" des différents métiers et zones géographiques et marquant ainsi une accélération de la croissance par rapport aux trois premiers mois de l'année, a souligné Axel Dumas, le gérant d'Hermès, au cours d'une conférence téléphonique.

Les analystes sondés par FacSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,44 milliard d'euros.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires consolidé d'Hermès a connu une croissance de 11,2% à taux de change constants et de 5,2% en données publiées, pour atteindre 2,85 milliards d'euros.

Sur les six premiers mois de l'année, Hermès a relevé avoir subi un impact négatif de change de 165 millions d'euros sur son chiffre d'affaires. L'impact des devises a été particulièrement marqué au Japon, où le chiffre d'affaires a baissé de 1,1% en données publiées, à 344,8 millions d'euros, mais en hausse de 6,8% à changes constants.

"La progression des ventes est solide et particulièrement saine dans les magasins du groupe", a noté Hermès dans un communiqué.

Le groupe a souligné que l'Asie, hors Japon, avait poursuivi "sa performance remarquable, avec une dynamique favorable en Chine continentale et dans l'ensemble de la zone". Axel Dumas a précisé que quand les droits de douane ont baissé en Chine, Hermès a diminué ses prix de 4% afin de suivre la décision du gouvernement. Il a ajouté que le groupe n'avait pas observé de changement du rythme de croissance en Chine.

Pour le dirigeant, l'environnement commercial actuel, avec en particulier les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, est "complexe et volatil" et une guerre commerciale sera mauvaise pour l'économie mondiale.

Il ne s'attend cependant pas à ce qu'Hermès figure parmi les premiers touchés, les clients du groupe voyageant beaucoup, ce qui leur permet d'effectuer des achats dans différents pays.

Le groupe de luxe a confirmé ses perspectives pour l'année en cours. "A moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux", a rappelé Hermès.

Pour ses résultats du premier semestre, qui seront publiés le 12 septembre prochain, Hermès s'attend à ce que "la rentabilité opérationnelle courante à fin juin (hors éléments non récurrents) bénéficie d'une croissance particulièrement saine et de l'impact relutif du change sur la première partie de l'année".

"Celle-ci devrait être proche du niveau record atteint au premier semestre 2017", a précisé Hermès.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

