Hermès voit une amélioration "progressive" après une chute de 42% de ses ventes au T2

Axel Dumas Date de naissance : 03/07/1970 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Hermès International Société en commandite par actions Biographie : Axel Dumas is a French businessperson who has been at the head of 42 different companies.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Hermès a publié jeudi des résultats en baisse au premier semestre mais observe une amélioration "progressive" depuis la réouverture de ses magasins, tirée par un rebond des ventes en Chine continentale. Au cours des six premiers mois de l'année, le bénéfice net du sellier s'est établi à 335 millions d'euros, contre 754 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est replié à 535 millions d'euros au premier semestre, contre 1,14 milliard d'euros au premier semestre 2019. Il fait ressortir une marge opérationnelle de 21,5% contre 34,8% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires d'Hermès a reculé de 25% à taux de change et périmètre constants, à 2,49 milliards d'euros. Sur le seul deuxième trimestre, les ventes ont chuté de 42% en données organiques, conséquence de la fermeture de la plupart des magasins du groupe durant la première moitié du trimestre. Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 403 millions d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 561 millions d'euros. Le chiffre d'affaires était attendu à 2,48 milliards d'euros. Pour 2020, les impacts de l'épidémie de Covid-19 restent aujourd'hui difficiles à évaluer en raison des évolutions qui se poursuivent dans les différentes zones géographiques, a indiqué le groupe dans un communiqué. L'activité s'améliore progressivement depuis le mois de mai, a souligné le gérant d'Hermès, Axel Dumas, lors d'une conférence téléphonique. En juin, les ventes en Asie Pacifique ont enregistré une croissance à deux chiffres. "L'Asie progresse bien. L'Europe et les Etats-Unis sont toujours en convalescence. Nous aurons une meilleure vision en septembre", après la saison touristique, a précisé Axel Dumas. Le groupe a confirmé son objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants "ambitieux" à moyen terme. -François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH COMMUNIQUES FINANCIERS DE HERMES INTERNATIONAL : http://finance.hermes.com/Communiques/Tous-les-communiques Agefi-Dow Jones The financial newswire