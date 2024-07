La valeur du jour à Paris - LVMH vacille : performance semestrielle plus faible qu'attendu

Le 24 juillet 2024 à 11:50 Partager

Le secteur du luxe se replie après la publication de résultats inférieurs aux attentes de LVMH au premier semestre 2024. L'entreprise de Bernard Arnault signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 perdant 3,95% à 664,30 euros. Hermès perd 1,15%, Kering cède 3,02% et L'Oréal recule de 1,25%. Le bénéfice net de LVMH a reculé de 14% à 7,3 milliards d'euros alors qu'il était attendu à 7,68 milliards d'euros. Son résultat opérationnel courant s'établit à 10,7 milliards d'euros (soit un repli de 8%) contre 11,13 milliards d'euros attendus.



Ce résultat opérationnel courant fait ressortir une marge opérationnelle de 25,6% contre un consensus de 26,3% et 27,4%, un an auparavant. L'impact négatif de change est élevé sur le semestre : 607 millions d'euros.



Jefferies qui a abaissé son objectif de cours sur LVMH (de 710 à 690 euros), explique que "la croissance légèrement décevante de la division Mode & Maroquinerie au deuxième trimestre et la baisse des marges au premier semestre ont entraîné un résultat opérationnel en repli de 8% en glissement annuel sur ce semestre".



De son côté, UBS s'attend à une révision à la baisse du consensus de 5%. Le broker note que les commentaires sur la croissance à la fin du trimestre - compte tenu de la décélération séquentielle de la croissance malgré une base de comparaison plus favorable - et sur les marges du second semestre seront déterminants pour l'évolution du prix de l'action".



Réagissant aussi à la performance semestrielle de LVMH, Alphavalue constate que "le faible trafic et la demande plus faible ont persisté en Chine, bien que les consommateurs chinois continuent à stimuler la croissance mondiale, en particulier dans la division Mode & Maroquinerie".



Toutes les divisions contribuent à la contreperformance



En outre, les ventes de LVMH ont baissé de 1% pour s'élever à 41,7 milliards d'euros contre 42,24 milliards d'euros au premier semestre 2023. Elles ont progressé de 2% en organique.



Concernant les ventes, LVMH souligne que "l'Europe et les Etats-Unis sont en progression à devises et périmètre comparables ; le Japon réalise une croissance à deux chiffres de ses ventes ; le reste de l'Asie reflète la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon".



"A l'instar du chiffre d'affaires, toutes les divisions contribuent à la contreperformance des résultats du groupe LVMH, en particulier la division Montres & Joaillerie dont le résultat opérationnel courant s'établit à 877 millions d'euros (-19%) contre 948 millions d'euros attendus" fait savoir Invest Securities. Elle a enregistré une baisse (-3 % organique) de ses ventes au premier semestre 2024.



L'activité Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 1% de ses ventes sur ce premier semestre et un résultat opérationnel courant en recul de 6% à 8,06 milliards d'euros.



Ainsi, l'activité Vins et Spiritueux enregistre une baisse (-9% organique) de ses ventes sur ce premier semestre. Le résultat opérationnel courant est en recul de 26% à 777 millions d'euros. L'activité Champagne est en baisse dans un contexte de normalisation continue de la demande post-Covid mais reste en croissance significative par rapport à 2019.