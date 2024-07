M. William M. Brown est directeur financier d'Andretti Acquisition Corp, président-directeur général de L3Harris Technologies, Inc, directeur indépendant de Celanese Corp, président de l'Aerospace Industries Association, membre du United States-Brazil CEO Forum et président de Harris Corp. (Virginie). Il siège au conseil d'administration de Celanese Corp, de la FDNY Foundation, de l'Association de l'armée américaine et du Florida Institute of Technology, Inc. Auparavant, M. Brown a été employé en tant que membre du conseil d'administration de l'université polytechnique de Floride, président du conseil d'administration, président et directeur général de Harris Corp, président de UTC Fire & Security Corp, vice-président principal chargé de la stratégie et du développement de l'entreprise chez United Technologies Corp, ingénieur de projet chez Air Products & Chemicals, Inc. et président des opérations Asie-Pacifique chez Carrier Corp, président de Carrier Transicold et directeur principal chargé de l'engagement chez McKinsey & Co, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Villanova, un diplôme d'études supérieures à l'université de Villanova, un MBA à l'université de Pennsylvanie et un MBA à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

Principales sociétés 3M COMPANY Directeur Général