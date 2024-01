M. Brian T. Moynihan est président du conseil, président et chef de la direction de Bank of America Corp, CEO-Council on Health & Innovation du Bipartisan Policy Center, Chairman du Charlotte Executive Leadership Council, Chairman & Chief Executive Officer de Bank of America, NA, Chairman-World Economic Forum de l'International Business Council, Co-Chairman du CEO Roundtable LLC, Council Member du National Museum of African American History & Culture, Member du Federal Advisory Council, Member du Business Roundtable et President & Director de Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina). Il est membre du conseil d'administration de Catalyst, Inc, de la Congressional Medal of Honor Foundation, du Arts & Science Council, de la Medal of Honor Foundation, de The Boys & Girls Clubs of Boston, Inc, de YouthBuild Boston, Inc, de Bank of America NA (succursale de Toronto), de Bank of America, NA (Charlotte, Caroline du Nord) et du Kennedy Center Corporate Fund. M. Moynihan a été précédemment employé en tant que Trustee par l'Université Brown, Vice-président exécutif par FleetBoston Financial Corp, Président par Bank of America Private Bank, Président par Bank Policy Institute, Directeur et Président-Global Banking par Countrywide Bank, FSB, Directeur et Président-Global Wealth par FIA Card Services NA, Membre-International Business Council par Forum Mondial de l'Economie, Président par Haitian Project, Inc, directeur et président de l'entreprise mondiale de LaSalle Bank Midwest NA, directeur et président de l'entreprise mondiale de LaSalle Bank NA, membre du conseil de surveillance de The Clearing House Association LLC. Il a obtenu un diplôme de premier cycle de l'Université de Notre Dame et un diplôme de premier cycle de l'Université de Brown.

Principales sociétés MERRILL LYNCH PREFERRED CAPITAL TRUST I Chief Executive Officer The Clearing House The Clearing House Regional Banks Finance The Clearing House provides check clearance and settlement services for banks. The company was founded in 1853 and is headquartered in New York, NY. Chairman