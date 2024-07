(Alliance News) - Le Mib a progressé lors de la troisième séance de la semaine, portant la barre des points à la zone des 34 100 et suivant la tendance des autres principaux marchés boursiers européens. M. Powell a déclaré que la Fed n'abaissera pas le taux des fonds fédéraux tant qu'il n'y aura pas plus de certitude que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif de 2 %. Il a également déclaré qu'une réduction trop tardive ou trop limitée de la politique pourrait affaiblir indûment l'activité économique et l'emploi.

En Europe, les investisseurs s'attendent à ce que la BCE réduise ses taux d'intérêt une ou deux fois cette année, après que des données préliminaires ont montré que le taux d'inflation annuel dans la zone euro a ralenti à 2,5 % en juin.

Sur le front des données nationales, la production industrielle a renoué avec la croissance en mai sur une base mensuelle, tandis que le déclin annuel s'est poursuivi, a rapporté l'Istat mercredi. Elle a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle en mai après avoir chuté de 1,0 % en avril.

Sur une base annuelle, la baisse de 3,3 % de mai a suivi la baisse de 3,0 % d'avril, révisée par rapport à la baisse initiale de 2,9 %.

Le FTSE Mib est en hausse de 0,9% à 34 169,98, le Mid-Cap est en hausse de 0,5% à 48 013,72, le Small-Cap est en hausse de 0,6% à 29 193,87 et l'Italie Growth est en baisse de 0,1% à 8 077,36.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,6 %, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 0,9 % et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,8 %.

Sur le Mib, Telecom Italia a progressé de 2,9 pour cent à 0,2328 EUR, se redressant après trois séances de baisse.

Saipem a progressé de 2,6 pour cent à 2,30 euros après deux séances de baisse. Barclays a relevé son prix cible de 2,90 euros à 3,20 euros.

Banca Monte dei Paschi di Siena a gagné 1,4 % après avoir conclu le placement d'une émission d'obligations européennes sécurisées (Social Conditional Pass Through European Covered Bond) d'un montant de 750 millions d'euros, arrivant à échéance dans six ans le 16 juillet 2030, destinée aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs italiens et étrangers, les ordres dépassant le seuil de 1,2 milliard d'EUR, ce qui a permis de fixer le coupon au niveau de 3,3750 %, à un prix de rachat de 99,445 % correspondant à un écart de 65 points de base par rapport au taux de swap moyen à 6 ans, un écart inférieur à celui de la précédente émission d'obligations sécurisées de la banque d'une durée de 5 ans.

Banco BPM a annoncé qu'elle avait réalisé une nouvelle émission d'un instrument de capital Additional Tier 1 à échéance perpétuelle et remboursable par anticipation à partir de janvier 2031, pour un montant de 400 millions d'euros. Dans le même temps, la banque a annoncé une offre de rachat d'une obligation perpétuelle d'un montant nominal total de 400 millions d'euros.

L'obligation, destinée aux investisseurs institutionnels, a été émise au pair avec un coupon fixe de 7,25 % jusqu'au 16 juillet 2031, payable semestriellement ; si l'émetteur décidait de ne pas exercer l'option de remboursement anticipé, le coupon serait recalculé sur la base du taux de swap EUR à cinq ans au moment de la date de recalcul, majoré d'un spread de 455,3 points de base, et resterait fixe pour les cinq années suivantes. Le titre est actuellement stable à 6,34 euros.

Brunello Cucinelli abandonne 0,6% à 90,40 euros par action, se dirigeant vers une troisième session avec une bougie baissière.

Du côté des valeurs moyennes, l'optimisme règne sur Ariston Holding qui progresse de 3,1% à 3,89 euros après une baisse de 1,2% la veille.

Moltiply Group gagne également 3,1% à 37,10 euros par action, reprenant des couleurs après une mini-tendance baissière qui a duré trois séances.

A la baisse, Piaggio perd 3,9% à 2,73 euros par action après avoir baissé de 1,0% lors de la séance précédente.

La Juventus FC a également perdu du terrain, en baisse de 0,8%. La société a conclu un accord avec l'ACF Fiorentina pour la vente définitive des droits sur les performances sportives du joueur Moise Bioty Kean. La vente se fait pour un montant de 13 millions d'euros, payable en quatre ans, plus des primes variables pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. Le club a déclaré que la transaction génère un impact économique positif sur l'exercice en cours de 2,3 millions d'euros, net de charges annexes.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Monrif est en hausse de 4,5 %, après avoir clôturé deux séances avec un saut négatif.

Avio a grimpé de 2,9 % en début de séance après avoir annoncé que le lanceur Ariane 6 avait effectué avec succès son premier vol depuis le Centre spatial guyanais, plaçant plusieurs charges utiles en orbite. Avio contribue au programme Ariane 6 en fournissant les propulseurs d'appoint à propergol solide P120C et les turbopompes à oxygène liquide pour le moteur de l'étage principal Vulcain 2.1 et le moteur de l'étage supérieur Vinci. Les moteurs P120C ont donné d'excellents résultats. À l'avenir, Avio continuera à fournir les boosters P120C qui seront utilisés dans une configuration à deux moteurs comme pour ce vol, ou dans une configuration à quatre moteurs pour transporter des charges plus importantes.

Landi Renzo a gagné 7,2%, se positionnant en tête de liste. La société a reçu l'accord de la banque pour rééchelonner ses accords de financement à moyen et long terme dans le cadre d'une opération de renforcement du capital. L'opération prévoit l'entrée du Fondo Salvaguardia Imprese, promu par le MIMIT et géré par Invitalia, dans l'actionnariat de Landi Renzo.

L'entrée du nouvel actionnaire se fera par le biais d'une augmentation de capital réservée de 20 millions d'euros, promue en même temps qu'une autre augmentation de capital sous option pour un total de 25 millions d'euros, garantie à hauteur de 20 millions d'euros par l'actionnaire majoritaire Green by Definition. Landi Renzo a reçu l'aval des banques qui ont contracté le financement syndiqué - Banco BPM, Intesa Sanpaolo et UniCredit - pour l'intervention d'optimisation financière et capitalistique proposée.

Giglio Group perd 4,9%, avec son nouveau prix à EUR 0,3310, mettant à jour son plus bas de 52 semaines dans cette zone.

Parmi les PME négociées, force est de constater que High Quality Food est en hausse de 9,9%, le titre positionnant son museau vers la septième séance pour clôturer sur une bougie haussière.

Franchetti a augmenté de 4,9%, rebondissant après quatre séances baissières.

Alfonsino a grimpé de 4,0% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord avec Pro Srls, une société qui possède la marque Flyfood et qui s'est spécialisée dans la livraison rapide de repas et de produits à domicile à plus de 30 restaurants et pharmacies dans la ville de Jesi depuis 2017.

Avec ce nouveau partenariat, Alfonsino étendra sa présence territoriale dans la région des Marches, renforçant encore sa position sur le marché de la livraison de nourriture. La collaboration avec Flyfood, qui a traité environ 15 000 commandes en 2023, permettra à Alfonsino d'activer le service dans la ville de Jesi, en enrichissant l'offre disponible sur son appli. Pro travaillera avec Alfonsino pour que, à une date déterminée, tous les partenaires affiliés à Flyfood deviennent partenaires d'Alfonsino. L'accord prévoit une redevance mensuelle sur les transactions réalisées dans la ville de Jesi pendant les 36 prochains mois.

Mare Group a perdu 0,6 % malgré le fait que le projet de recherche Improve, développé en collaboration avec trois partenaires industriels et l'Université de Salerne, dans lequel Mare Group opère en tant que partenaire principal, a été approuvé par décret du ministère de l'Entreprise et du Made in Italy. Le projet Improve, d'une durée de trois ans, porte sur le développement d'un système basé sur l'intelligence artificielle pour prédire la performance de certaines variables opérationnelles au cours d'un processus de production afin d'optimiser les coûts et d'améliorer la capacité de réponse en temps voulu aux demandes spécifiques du marché.

Pharmacosmo, quant à lui, a chuté de 3,1 pour cent, suivant la baisse de la veille, qui a clôturé avec moins 0,3 pour cent.

En Asie, le Nikkei a clôturé mercredi en hausse de 0,6 %, le Shanghai Composite a perdu 0,7 % et le Hang Seng a baissé de 0,3 %.

À New York, à la clôture de mardi, le Dow Jones a perdu 0,1 % à 39 291,97, le Nasdaq a augmenté de 0,1 % à 18 429,29 et le S&P 500 a progressé de 0,1 % à 5 576,98.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0814 USD contre 1,0814 USD à la clôture des marchés européens mardi, tandis que la livre valait 1,2802 USD contre 1,2794 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 84,71 USD le baril contre 85,31 USD le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 372,50 USD l'once contre 2 360,78 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de l'après-midi de mercredi prévoit l'arrivée des données hypothécaires américaines à 1300 CEST.

Au même moment, le rapport mensuel de l'OPEP arrivera tandis qu'à 1600 CEST ce sera le tour des ventes en gros, suivies une demi-heure plus tard par les stocks de pétrole brut.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

