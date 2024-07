(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens continuent de progresser à un rythme modéré, l'accent étant mis sur les questions politiques en France et aux États-Unis, compte tenu du calendrier macroéconomique peu chargé ces jours-ci.

Les yeux du monde entier sont tournés vers Joe Biden, lors d'un sommet de l'OTAN, alors qu'il tente d'apaiser les appels de plus en plus nombreux de son parti démocrate à se retirer en raison de son âge et de sa santé.

Le FTSE Mib était en hausse de 0,1 % à 34 323,19, le Mid-Cap était en hausse de 0,2 % à 48 129,73, le Small-Cap a baissé de 0,1 % à 29 103,22 tandis que l'Italie Growth a augmenté de 0,1 % à 8 097,18.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,6 % à 7 617,79, le FTSE100 de Londres est en hausse de 0,3 % à 8 217,51 et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,2 % à 18 445,28.

Sur le Mib, Telecom Italia a augmenté de 0,4 pour cent après avoir gagné 4,9 pour cent à 0,2373 EUR hier, se relevant après trois séances de baisse.

Le jour où les résultats semestriels sont attendus, Brunello Cucinelli fait partie des meilleures performances à la mi-séance, en hausse de 0,9%.

Campari et Moncler ont également tiré leur épingle du jeu, avec des hausses respectives de 1,4 % et 0,7 %. Pour le premier, Jefferies a réduit son objectif de cours de 10,50 EUR à 9,50 EUR avec une recommandation "conserver".

DiaSorin baisse de 0,4 %, tandis que Tenaris abandonne 0,6 %.

Prysmian chute de 0,2%. Citigroup a relevé son objectif de cours sur le titre à 67,50 euros contre 62,50 euros avec une recommandation 'acheter'. Le titre fait l'objet de prises de bénéfices après les récentes hausses.

Banca Monte dei Paschi di Siena augmente de 0,4 %. La banque a annoncé qu'elle avait achevé le placement d'une émission d'obligations européennes sécurisées (Social Conditional Pass Through European Covered Bond) de 750 millions d'euros, d'une durée de six ans jusqu'au 16 juillet 2030, destinée à des investisseurs institutionnels italiens et étrangers.

L'émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs italiens et étrangers, les ordres dépassant le seuil de 1,2 milliard d'EUR, ce qui a permis de fixer le coupon à 3,3750 %, à un prix de rachat de 99,445 % correspondant à un écart de 65 points de base par rapport au taux mid-swap à 6 ans, soit un écart inférieur à celui de la précédente émission d'obligations sécurisées de la banque d'une durée de 5 ans.

Du côté des valeurs moyennes, la Juventus FC a augmenté de 0,1 %. Le club a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec l'OGC Nice pour l'acquisition pure et simple des droits sur les performances sportives du joueur Khephren Thuram-Ulien pour un montant de 20 millions d'euros, payable en trois exercices, plus des frais accessoires de 600 000 euros.

La Juventus a signé un contrat de prestation sportive avec le même joueur jusqu'au 30 juin 2029.

Edison et Webuild - +0,9% à 2,16 euros - ont annoncé mercredi la signature d'un accord de programme pour le développement de projets hydroélectriques de pompage-turbinage, infrastructure hautement stratégique pour la transition écologique et la sécurité énergétique nationale.

Selon l'accord, Edison et Webuild entameront une coopération étroite pour la définition et la mise en œuvre des projets de pompage de Pescopagano en Basilicate et de Villarosa en Sicile développés par Edison.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Mondo TV - en baisse de 1,4% - a annoncé mercredi un accord de licence pour les droits de télévision payante et de SVOD payante pour la diffusion de Monster Loving Maniacs, la série animée en 2D au format 52 x 11 minutes vendue dans plus de 130 pays et commandée par la chaîne de télévision publique danoise DR et la première chaîne de télévision commerciale d'Allemagne, SuperRTL.

Avio a cédé 0,9 %, victime de prises de bénéfices. La société a annoncé que le lanceur Ariane 6 avait effectué avec succès son premier vol depuis le centre spatial français de Guyane, plaçant plusieurs charges utiles en orbite. Avio contribue au programme Ariane 6 en fournissant les propulseurs d'appoint à propergol solide P120C et les turbopompes à oxygène liquide pour le moteur de l'étage principal Vulcain 2.1 et le moteur de l'étage supérieur Vinci. Les moteurs P120C ont donné d'excellents résultats. À l'avenir, Avio continuera à fournir les boosters P120C, qui seront utilisés en configuration bimoteur comme pour ce vol, ou en configuration quadrimoteur pour transporter des charges plus importantes.

Landi Renzo a augmenté de 4,2 % à 0,2620 EUR. La société a reçu l'accord de la banque pour rééchelonner ses accords de financement à moyen et long terme dans le cadre d'une opération de renforcement du capital. L'opération prévoit l'entrée du Fondo Salvaguardia Imprese, promu par MIMIT et géré par Invitalia, dans l'actionnariat de Landi Renzo.

L'entrée du nouvel actionnaire se fera par le biais d'une augmentation de capital réservée de 20 millions d'euros, promue en même temps qu'une autre augmentation de capital sous option pour un total de 25 millions d'euros, garantie à hauteur de 20 millions d'euros par l'actionnaire majoritaire Green by Definition. Landi Renzo a reçu l'aval des banques participant au financement commun - Banco BPM, Intesa Sanpaolo et UniCredit - pour l'intervention d'optimisation financière et capitalistique proposée.

Parmi les PME, CrowdFundMe a augmenté de 6,6 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'il avait déclaré un revenu consolidé de 954 000 EUR au premier semestre, contre 717 247 EUR au 30 juin 2023, soit une augmentation de 33 pour cent.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 18 millions d'euros contre 16,7 millions d'euros au second semestre 2023 et 15,7 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le Groupe Soges - en baisse de 1,0 % - a annoncé la signature d'un contrat de location pour la gestion de l'entreprise d'hôtellerie actuellement connue sous le nom d'" Hôtel Malaspina " à Florence.

L'Hôtel Malaspina est actuellement détenu par la société Indipendenza Di Benedetta Torrigiani & C.

Redelfi est sur la même longueur d'onde après que sa filiale américaine Redelio Renewables a approuvé un budget pour développer un pipeline de projets de systèmes de stockage d'énergie par batterie d'une valeur totale d'environ 20 millions USD au cours des quatre prochaines années.

En outre, Redelio a acquis les cinq premiers projets de la société américaine BESS Power Corporation, également détenue indirectement par Redelfi.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,9 % à 42 224,02, le Shanghai Composite a gagné 1,1 % à 2 970,39 et le Hang Seng a augmenté de 2,1 % à 17 832,33.

À New York, à la clôture, le Dow Jones a gagné 1,1 % à 39 721,36, le Nasdaq 1,2 % à 18 647,45 et le S&P 500 1,0 % à 5 633,91.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0844 USD contre 1,0827 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2877 USD contre 1,2842 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 85,22 USD le baril contre 85,31 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 384,00 USD l'once contre 2 360,78 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend, pour les Etats-Unis, l'inflation et les demandes d'allocations chômage à 1430 CEST tandis qu'à 2230 CEST, le bilan hebdomadaire de la Réserve Fédérale sera publié.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.