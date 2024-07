(Alliance News) - Mardi, les principales places boursières européennes ont confirmé les attentes et ouvert en territoire négatif, le CAC 40 à Paris faisant pire que tout sur fond d'agitation politique à l'approche du choix du prochain exécutif.

Ainsi, dans une matinée calme d'un point de vue macroéconomique et alors que les données sur l'inflation sont attendues en Italie, le FTSE Mib a ouvert en baisse de 0,7% à 34 130,74, le Mid-Cap a perdu 1,1% à 48 424,86, le Small-Cap a reculé de 0,7% à 29 051,77, tandis que l'Italy Growth a progressé de 0,2% à 8 140,66.

En Europe, le CAC 40 à Paris était dans le rouge de 1,2 %, le FTSE 100 de Londres était en baisse de 0,6 % et le DAX 40 de Francfort cédait 0,8 %.

Sur le Mib, la seule liste dans le vert était FinecoBank, qui a augmenté de 1,5 %.

Le secteur de la mode continue de souffrir avec Brunello Cucinelli et Moncler, dans le rouge de 1,8 % et 1,7 % respectivement.

Cucinelli a annoncé jeudi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente, à 620,7 millions d'euros, contre 543,9 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Sur le plan géographique, les Amériques ont enregistré une hausse de 19 %, l'Europe de 9 % et l'Asie de 14 %. Par canal de vente, le commerce de détail a augmenté de 15 % et le commerce de gros de 13 %.

Comme l'a écrit Francesco Bonazzi dans sa chronique dans Alliance News, "la Chine est depuis des années le premier marché mondial du luxe et aujourd'hui, elle a également gelé les marchés financiers. L'économie du pays dirigé par Xi jin Ping a progressé de 4,7 % au deuxième trimestre, contre 5,3 % au trimestre précédent et 5,1 % attendus. Sur une base cyclique, comme l'indique le Bureau national des statistiques, la croissance du PIB a été de 0,7 %, contre 1,6 % au premier trimestre et 1,1 % estimé par les économistes et les groupes de réflexion.

"La nouvelle du ralentissement intervient au premier jour du Plenum du Parti communiste chinois, appelé à donner une nouvelle orientation à la politique économique et à décider des formes possibles de soutien à la consommation. Deux chiffres suffisent à donner une idée de la situation : en juin, la production industrielle chinoise a augmenté de 5,3 %, tandis que les ventes au détail n'ont progressé que de 2 %. Et sur le marché de l'immobilier, ébranlé par le crack d'Evergrande, les prix des logements neufs sont en baisse de 4,5 % sur un an".

Dans les nouvelles du jour, Diasorin - dans le rouge de 0,1 % - a annoncé mardi qu'elle avait reçu l'approbation "de-novo" de la Food and Drug Administration américaine pour son kit Direct Simplexa C. auris indiqué pour le diagnostic des patients soupçonnés d'être colonisés par Candida auris.

Le test, qui applique la technique de réaction en chaîne de la polymérase en temps réel, est utilisé pour la détection qualitative directe in vitro de l'ADN de C. auris à partir d'écouvillons axillaires/inguinaux de patients soupçonnés d'être colonisés et est capable d'identifier les six groupes de C. auris circulant dans le monde.

Sur le Mid-Cap, le groupe ENAV - dans le rouge de 0,5% - a annoncé lundi qu'il avait signé un contrat avec Teledife - c'est-à-dire la "Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa" - pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un nouveau radar pour la surveillance du trafic aérien effectuée par l'Armée de l'air sur la base aérienne de Sigonella.

Plus précisément, le contrat, d'une durée de deux ans, prévoit la fourniture du nouveau radar et de l'équipement de la salle qui abritera les contrôleurs aériens, y compris l'installation et la mise en service du nouvel équipement.

Maire Tecnimont - +0,1% - a annoncé lundi que Tecnimont, à travers sa filiale indienne Tecnimont Private Limited, en collaboration avec NextChem, s'est vu attribuer par Sembcorp Green Hydrogen India Pv. une étude d'ingénierie pour une usine d'ammoniac vert en Inde.

Fincantieri a augmenté de 0,6 % après avoir annoncé lundi que 1,4 million de droits de préemption non exercés avaient été vendus au cours de la première session de la période d'offre, donnant le droit de souscrire jusqu'à 1,2 million d'actions ordinaires nouvellement émises de la société.

La société a rappelé que pendant la période d'offre entre le 24 juin et le 11 juillet, 168 millions de droits d'option ont été exercés et que, par conséquent, 151,2 millions d'actions nouvelles ont déjà été souscrites, ce qui représente 99,2 % du nombre total d'actions nouvelles offertes et une valeur totale de 396,1 millions d'euros.

Dans le secteur des petites capitalisations, Somec a gagné 0,6% après avoir annoncé mardi que, suite à l'adoption d'une nouvelle structure organisationnelle pour le secteur de l'administration, des finances et du contrôle, Alessandro Zanchetta prendra le poste de Chief Corporate Officer tandis que Daniel Bicciato sera nommé Chief Financial Officer du groupe.

Seri Industrial a perdu 0,2 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait finalisé l'acquisition de 98 % d'Industria Italiana Autobus Spa, un fabricant de véhicules de transport routier public de la marque Menarinibus.

En outre, l'augmentation de capital prévue par Invitalia Spa et Leonardo Spa et la société a été souscrite. Le capital social à la clôture est d'environ 141,3 millions d'euros et ne comprend pas les apports supplémentaires des vendeurs prévus le 15 juillet et le 31 décembre 2024 pour un montant supplémentaire de 50 millions d'euros.

Parmi les PME, Casta Diva - en hausse de 0,3 % - a publié une valeur de production en hausse de 9,0 % au premier semestre, à 57,2 millions d'euros contre 52,7 millions d'euros. La valeur du carnet de commandes consolidé au 30 juin s'élevait à 34,2 millions d'euros.

Farmacosmo chute de 1,7% après avoir annoncé la création de Farmacosmo Logistics, à laquelle seront transférées les activités logistiques actuelles de la société.

Medica a augmenté de 0,7 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait augmenté sa participation dans Medico MedTech Co à 32 %.

Medico MedTech est une société commerciale basée à Suzhou, en Chine, dont l'actionnaire majoritaire est Suzhou Huisheng Medical Science & Technology Co.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,2 pour cent à 41 275,08, le Shanghai Composite a cédé 0,1 pour cent à 2 976,30 et le Hang Seng a baissé de 1,5 pour cent à 17 748,11.

À New York, à la clôture de lundi, le Dow a gagné 0,5 pour cent à 40 211,72, le Nasdaq a augmenté de 0,4 pour cent à 18 472,57 et le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,3 pour cent à 5 631,22.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0896 USD contre 1,0912 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2957 USD contre 1,2986 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 84,26 USD le baril contre 85,09 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 441,45 USD l'once contre 2 433,31 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 1000 CEST, le chiffre de l'inflation italienne tandis qu'à 1100 CEST, ce sera le tour de la balance commerciale de l'Italie et de la zone euro.

Également à 1100 CEST, les données sur le sentiment de confiance des entreprises ZEW pour l'Allemagne et la zone euro seront disponibles.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1430 CEST, ce sera le tour des données sur les ventes au détail, tandis qu'à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole seront publiées.

Sur le calendrier de la Piazza Affari, les résultats semestriels de Saccheria F.lli Franceschetti sont prévus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

